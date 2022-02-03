Прокуратура проконтролирует очистку безымянного озера в Барнауле

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура закончила проверку факта загрязнения безымянного озера в районе ул. Малахова и Гущина в Барнауле. О результатах рассказали в пресс-службе ведомства.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод.

Как уже писал altapress.ru, 16 января в районе озера прорвало канализацию. Зловонные стоки вытекли на лед водоема.

«Канализационный коллектор является муниципальной собственностью, по договору аренды передан администрацией города на обслуживание юридическому лицу. Водный объект не предоставлялся в пользование физическим и юридическим лицам, в том числе, с целью сброса сточных вод», — подчеркнули в прокуратуре.

Директору организации внесли представление и будут контролировать устранение нарушений.

Речь идет о Барнаульском водоканале. Там уже поясняли, что на озере произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения диаметром 1,2 м.

Специалисты обещали переложить трубопровод, но самое главное — провести санитарную обработку и восстановить благоустройство участка.

О том, каким было озеро и что его ждет в ближайшем будущем — в материале altapress.ru.