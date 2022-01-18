Дикие утки и никакой вони. Каким запомнилось безымянное озеро барнаульцам и что с ним будет дальше

После публикации фоторепортажа с места розлива на безымянном озере в редакцию altapress.ru обратился житель краевой столицы Михаил. В прошлом году он не раз гулял по берегам водоема в районе улиц Малахова и Гущина и сделал на память несколько фотографий, которыми и поделился с редакцией. О том, каким было озеро и что его ждет в ближайшем будущем — в материале altapress.ru.

Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года.

До потока фекалий

Небольшое озеро раскинулось на участке между частным сектором и новостройками на ул. Малахова 34а и ул. Гущина с литерами «150/2», «150/3» и «150/4».

Много лет назад здесь сформировалась целая экосистема. На озере поселились ондатры, а прилетающие каждый год утки разводят здесь свое потомство.

Летом горожане любят здесь отдыхать и рыбачить, а зимой склоны берегов превращаются в горки для детворы.

Таким оно осталось на фотографиях, сделанных барнаульцем.

Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru. Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Июль 2021 года. Altapress.ru.

Обещают восстановить

Накануне на заснеженную гладь озера хлынули потоки нечистот. Причиной стало повреждение коллектора в Ленинском районе. В этот же день сотрудники водоканала обнаружили повреждение и локализовали его. Как отметили в компании, работы на объекте продолжаются.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод. Дарья Беркетова.

«Специалисты барнаульского водоканала продолжают мероприятия по ликвидации нештатной ситуации на сети водоотведения диаметром 1200 мм в районе пересечения улиц Малахова и Гущина. Накануне повреждение было обнаружено и локализовано, трубопровод опорожнен, а стоки направлены на насосную станцию», — пояснили в Барнаульском водоканале.

В компании добавили: после отключения поврежденного участка коммуникации началась подготовка подъездных путей к месту утечки.

Окрестности безымянного озера в районе пересечения улиц Малахова и Гущина после розлива сточных вод. Дарья Беркетова.

«Работы существенно осложняются просадкой грунта под тяжестью ремонтной техники, а также расположенными на местности кустарниками и деревьями. Когда тяжелая техника сможет добраться до места повреждения, будут проведены земляные работы, а также заменен участок коллектора. Будет переложено 12 м сети большого диаметра. После завершения монтажа трубопровода коллектор запустят в работу», — отметили в пресс-службе.

Финальным этапом станет санитарная обработка и восстановление благоустройства участка. Работы планируют завершить 28 января. Их проведение находится под контролем технического руководства и генерального директора предприятия.

Борьба с мусором и клещами

В прошлом году местные жители пожаловались: водоем превратили в свалку. Водоем очистили. В субботниках участвовали местное население и волонтеры Общероссийского народного фронта, а так же студенты.

«Ежегодно администрацией района силами студенческих экологических отрядов проводятся экологические акции по сбору мусора вокруг указанного озера, так в течении 2021 года на данной территории было проведено восемь экологических акций, вывезено порядка 15 машин мусора», — рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района.

Кроме того, жители рассказали корреспондентам altapress.ru и о другой проблеме — озеро и его окрестности атаковали клещи. Летом прошлого года паразиты добрались и до детских площадок. В пресс-службе дминистрации Ленинского района заверили, что займутся и этим насущным вопросом.

Безымянное озеро в районе улиц Малахова и Гущина. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.