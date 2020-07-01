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Жизнь

Барнаульский парк открылся и зовет гостей подышать

С 1 июля в Барнауле заработал Центральный парк. Об этом его администрация сообщила в официальной группе «Вконтакте».

Парк Центрального района Барнаула.
Парк Центрального района Барнаула.
vk.com/centropark22

В парке не будет работать ничего, кроме летней веранды. По указу губернатора аттракционы остаются закрытыми.

Руководство Центрального парка предлагает горожанам погулять, подышать свежим воздухом, съесть мороженое и кукурузу, понаслаждаться пением птиц — ради этого специально не будут включать музыку.

«При этом всем нам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, а также следовать инструкциям Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

26 июня в Алтайском крае разрешили работать кафе и ресторанам, у которых есть летние веранды на открытом воздухе.

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