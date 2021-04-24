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Жизнь

Барнаульский парк развлечений «Солнечный ветер» запустил аттракционы. Но пока не все

Техническое открытие барнаульского парка «Солнечный ветер» состоялось 24 апреля. Из-за погодных условий были запущены не все аттракционы. Более теплой погоды будут дожидаться как лабиринт и батут. В планах — установить новый аттракцион. О том, что это будет, руководство пока держит в секрете.

Экскурсия в простаивающий парк "Солнечный ветер". Июль 2020 года.
Экскурсия в простаивающий парк "Солнечный ветер". Июль 2020 года.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

В этом году в «Солнечном ветре» планирует открыть 18 аттракционов — от детских до экстремальных. Среди них будут уже полюбившиеся «Ракушки», «Автодром», карусели «Джунгли» и «Самолеты» и т. д.

А вот самый популярный среди посетителей аттракцион «Веселые горки» займет другое место. Вместо него будет установлен новый. Руководство парка пока держит интригу и не раскрывает секрет о том, что же это будет.

Парк &quot;Солнечный ветер&quot;
Парк «Солнечный ветер»
Алина Паутова

По словам руководства, все аттракционы уже прошли ежегодные испытания, проверены и отлажены.

Кроме того, в парке заверили, что было проведено энтомологическое обследование, которое показало — клещей на территории нет. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции также соблюдаются в полном объеме. На каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и поверхностей.

Парк &quot;Солнечный ветер&quot;
Парк «Солнечный ветер»
Алина Паутова

К слову, еще в августе прошлого года в Барнауле ликвидировали парк «Барнаульская крепость», тогда речь шла и о закрытии «Экстрима». Их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов выставил на продажу более 10 аттракционов. Тогда вместе с руководителями других парков города он подписал открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить наконец-то включить кнопку «пуск» на аттракционах.

Справка

Парк «Солнечный ветер» распахнул свои двери для гостей в 1997 году. Тогда на его территории было всего три аттракциона: «Солнышко», «Колокольчик» и батут. Чуть позже появились горка «Ниагара», поезд «Поросята» и электромобили. Первые маленькие гости парка — уже давно взрослые люди.

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