Барнаульский парк развлечений «Солнечный ветер» запустил аттракционы. Но пока не все

Техническое открытие барнаульского парка «Солнечный ветер» состоялось 24 апреля. Из-за погодных условий были запущены не все аттракционы. Более теплой погоды будут дожидаться как лабиринт и батут. В планах — установить новый аттракцион. О том, что это будет, руководство пока держит в секрете.

В этом году в «Солнечном ветре» планирует открыть 18 аттракционов — от детских до экстремальных. Среди них будут уже полюбившиеся «Ракушки», «Автодром», карусели «Джунгли» и «Самолеты» и т. д.

А вот самый популярный среди посетителей аттракцион «Веселые горки» займет другое место. Вместо него будет установлен новый. Руководство парка пока держит интригу и не раскрывает секрет о том, что же это будет.

Парк «Солнечный ветер» Алина Паутова

По словам руководства, все аттракционы уже прошли ежегодные испытания, проверены и отлажены.

Кроме того, в парке заверили, что было проведено энтомологическое обследование, которое показало — клещей на территории нет. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции также соблюдаются в полном объеме. На каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и поверхностей.

Парк «Солнечный ветер» Алина Паутова

К слову, еще в августе прошлого года в Барнауле ликвидировали парк «Барнаульская крепость», тогда речь шла и о закрытии «Экстрима». Их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов выставил на продажу более 10 аттракционов. Тогда вместе с руководителями других парков города он подписал открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить наконец-то включить кнопку «пуск» на аттракционах.