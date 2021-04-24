Барнаульский парк развлечений «Солнечный ветер» запустил аттракционы. Но пока не все

В этом году в «Солнечном ветре» планирует открыть 18 аттракционов — от детских до экстремальных. Среди них будут уже полюбившиеся «Ракушки», «Автодром», карусели «Джунгли» и «Самолеты» и т. д.
А вот самый популярный среди посетителей аттракцион «Веселые горки» займет другое место. Вместо него будет установлен новый. Руководство парка пока держит интригу и не раскрывает секрет о том, что же это будет.
По словам руководства, все аттракционы уже прошли ежегодные испытания, проверены и отлажены.
Кроме того, в парке заверили, что было проведено энтомологическое обследование, которое показало — клещей на территории нет. Меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции также соблюдаются в полном объеме. На каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и поверхностей.
К слову, еще в августе прошлого года в Барнауле ликвидировали парк «Барнаульская крепость», тогда речь шла и о закрытии «Экстрима». Их учредитель и директор парка «Солнечный ветер» Роман Романов выставил на продажу более 10 аттракционов. Тогда вместе с руководителями других парков города он подписал открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить наконец-то включить кнопку «пуск» на аттракционах.
Справка
Парк «Солнечный ветер» распахнул свои двери для гостей в 1997 году. Тогда на его территории было всего три аттракциона: «Солнышко», «Колокольчик» и батут. Чуть позже появились горка «Ниагара», поезд «Поросята» и электромобили. Первые маленькие гости парка — уже давно взрослые люди.