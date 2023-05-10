В парке "Центральный" приступили к демонтажным работам в рамках благоустройства - зону временно закрыли для посетителей с 10 мая, сообщает мэрия Барнаула.

На объекте работают сразу несколько бригад. Они параллельно друг другу срезают асфальтовое покрытие, выравнивают площадку под будущие места отдыха и обустраивают детскую зону.

Также специалисты демонтируют фонтан. А в ближайшие дни электрики начнут заменять освещение.

Напомним, парк "Центральный" в 2022 году победил в голосовании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". На его благоустройство выделили 100 млн рублей.

В зеленой зоне после обновления появятся новые дорожки, беседки, скамейки и площадка для детей. Кроме того, в парке обновят ландшафтный дизайн и установят камеры видеонаблюдения.

Дизайн-проект парка "Центральный". barnaul.org Дизайн-проект парка "Центральный". barnaul.org Дизайн-проект парка "Центральный". barnaul.org Дизайн-проект парка "Центральный". barnaul.org Дизайн-проект парка "Центральный". barnaul.org

Закончить работы планируют в конце 2023 года.

Ранее стало известно о новом голосовании, в ходе которого барнаульцы могут выбрать следующую зону для благоустройства в 2024 году. На выбор у горожан есть 37 объектов. В числе лидеров - Демидовская площадь.