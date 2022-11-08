8 ноября
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Жизнь

Барнаульский планетарий зовет посмотреть на красное лунное затмение в телескоп

В Барнауле за лунным затмением можно будет бесплатно понаблюдать в телескоп. Приглашаются все любители неба и космоса.

луна.
луна.
СС0

Астрономическое наблюдение пройдет 8 ноября в 18:30 и 20:00 у Барнаульского планетария.

«Будут выставлены телескопы, которые используются для вечерних и ночных наблюдений. С астроплощадки Барнаульского планетария можно наблюдать частичную теневую и полутеневую фазу — в этот момент лунный диск будет окрашен в различные оттенки красного цвета», — говорится в сообщении астроклуба.

Затмение будет доступно для наблюдения с 18:15 (когда луна поднимется выше линии горизонта) и до 19:50.

Красный цвет во время него возникнет из-за преломления солнечных лучей атмосферой Земли.

Ранее барнаульцы смогли понаблюдать за солнечным затмением. Завораживающие кадры редкого явления — в нашем фоторепортаже.

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