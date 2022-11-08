Барнаульский планетарий зовет посмотреть на красное лунное затмение в телескоп

Астрономическое наблюдение пройдет 8 ноября в 18:30 и 20:00 у Барнаульского планетария.

«Будут выставлены телескопы, которые используются для вечерних и ночных наблюдений. С астроплощадки Барнаульского планетария можно наблюдать частичную теневую и полутеневую фазу — в этот момент лунный диск будет окрашен в различные оттенки красного цвета», — говорится в сообщении астроклуба.