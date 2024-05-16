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Жизнь

Барнаульский политик Алешина стала мужчиной прямо во время Великого поста

Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии «Гражданская инициатива», решила вновь стать мужчиной. Об этом уже Роман Алешин сообщил в своем Telegram-канале.

Юлия Алешина.
Юлия Алешина.
vk.com/alyoshina_julia

Известно, что из мужчины в женщину Роман перешел 2 июня 2020 года, когда получил новый паспорт с именем Юлия. Однако спустя четыре года Юлия вновь решила стать мужчиной. Об этом уже мужчина сообщил 16 мая, опубликовав новую фотографию и сменив название Telegram-канала.

«Я осознал себя парнем во время Великого поста. Мама рассказала, что меня крестили в 7 месяцев. До Радоницы у меня были душевные терзания, все-таки переходить из одного психологического пола в другой - это сложно. На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я - парень», — отмечает Алешин.

Алешин.
Алешин.
Telegram-канал Алешин

Также Роман попросил прощения у всего российского народа.

Напомним, что движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.

Ранее стало известно, как барнаульский трансгендер ворвалась в политику и в каких выборах поучаствует.

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