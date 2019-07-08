Барнаульский регоператор оперативно отреагировал на вести с мусорного поля

Свалку мусора на полях у поселка Шадрино в Калманском районе проинспектируют специалисты регоператора барнаульской зоны «ЭКО-Комплекс», сообщили altapress.ru в компании. Свалка там относится к так называемому «накопленному вреду».

Калманский район входит в зону обслуживания «ЭКО-Комплекса».

Свалка в Шадрино существует там уже несколько лет, отмечают в компании. Туда жители села отвозили свои отходы еще до прихода регоператора.

С 1 апреля отходы из Шадрино везут на полигон в Барнаул. При этом на сельскую свалку продолжают складировать мусор часть юридических лиц и садоводств, которые до сих пор не заключили договор с регоператором.

«Регоператор обязан ликвидировать свалки только твердых коммунальных отходов, возникших после 1 января 2019 года. В ближайшие дни туда выедут наши специалисты. В случае обнаружения в структуре отходов твердых коммунальных, „ЭКО-Комплекс“ ликвидирует свалку за счет собственных ресурсов. При этом счет затем будет вставлен собственнику земельного участка», — подчеркнули в компании.

Ранее очевидцы сняли на видео поле, усыпанное мусором.