Барнаульский таксист пытался получить права по чужом паспорту

В Барнауле осудили таксиста за попытку получить права по чужому паспорту. Мужчина пошел на преступление из-за сложностей с поиском работы, сообщает краевая прокуратура.

Сотрудники полиции привлекли мужчину к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Его лишили права управления транспортными средствами. Мужчина начал отбывать назначенное наказание, сдал водительское удостоверение. Но через некоторое время понял, что ему трудно заработать деньги без машины.

Горожанин стал искать способ, как получить права. Случайно на улице ему попался чужой паспорт. Таксист решил заменить в паспорте фотографию настоящего владельца на свою, и по этому документу получить новые права.

Однако, когда мужчина предъявил поддельный паспорт сотруднику полиции, признаки подделки вскрылись. Паспорт изъяли, а против горожанина возбудили уголовное дело. Суд не стал наказывать мужчину материально, и назначил ему наказание в в виде обязательных работ. Правда, трудиться экс-таксисту придется бесплатно.