2 февраля
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Жизнь

Барнаульский театр кукол поставит спектакли по произведениям Дэниела Киза и Мольера

Алтайский театр кукол «Сказка» рассказал о планах на 2023 год. Всего театр поставит шесть постановок.

Театр кукол "Сказка"
Театр кукол "Сказка"
sintes.tv

Первая премьера года в театре состоится 29 апреля — театр подготовит спектакль по книге Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».

В мае поставят постановку для маленьких — «Про умную собачку Соню» по произведению Андрея Усачева.

Также в театре сделают спектакли по двум сказкам Андерсена — «Русалочка» и «Снежная королева».

Под конец года зрители смогут увидеть спектакль для взрослой аудитории «Лекарь поневоле» по пьесе Жана-Батиста Мольера и новогоднюю постановку.

«В сентябре в театре стартует юбилейный 60-й сезон. В преддверии праздника театр приготовит зрителям несколько сюрпризов. Пока не будем раскрывать все секреты, но одной из главных „фишек“ станет фильм о жизни театра», — рассказали в «Сказке».

Также в марте театр поедет с гастролями в Москву — там на конкурсном показе премии «Золотая маска» они покажут спектакль «Паша». В сентябре состоятся обменные гастроли с Мурманским областным театром кукол.

Ранее театр кукол представил зрителям новогоднюю историю — смотрите фоторепортаж altapress.ru.

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