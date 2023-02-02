Барнаульский театр кукол поставит спектакли по произведениям Дэниела Киза и Мольера

Первая премьера года в театре состоится 29 апреля — театр подготовит спектакль по книге Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».
В мае поставят постановку для маленьких — «Про умную собачку Соню» по произведению Андрея Усачева.
Также в театре сделают спектакли по двум сказкам Андерсена — «Русалочка» и «Снежная королева».
Под конец года зрители смогут увидеть спектакль для взрослой аудитории «Лекарь поневоле» по пьесе Жана-Батиста Мольера и новогоднюю постановку.
«В сентябре в театре стартует юбилейный 60-й сезон. В преддверии праздника театр приготовит зрителям несколько сюрпризов. Пока не будем раскрывать все секреты, но одной из главных „фишек“ станет фильм о жизни театра», — рассказали в «Сказке».
Также в марте театр поедет с гастролями в Москву — там на конкурсном показе премии «Золотая маска» они покажут спектакль «Паша». В сентябре состоятся обменные гастроли с Мурманским областным театром кукол.
Ранее театр кукол представил зрителям новогоднюю историю — смотрите фоторепортаж altapress.ru.
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