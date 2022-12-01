1 декабря
﻿
Жизнь

Звериный рэкет. Каким новогодним спектаклем удивит маленьких барнаульцев театр кукол «Сказка»

Сюжет этой несложной истории можно пересказать в одном предложении: Бык, Овца, Гусь и Свинья решили перезимовать в домике в лесу, а Волк, Медведь и Лиса решили жилище отобрать. На самом деле сказка режиссера Сергея Ускова не об имущественных отношениях зверей (и уж тем более она далека от уголовного кодекса). Этот спектакль — разговор о настоящей дружбе. О нем и фоторепортаж altapress.ru

"Зимовье зверей" в театре кукол "Сказка".
"Зимовье зверей" в театре кукол "Сказка".
Анна Зайкова.

Пьесу «Зимовье зверей» Сергей Усков написал по мотивам одноименной русской народной сказки. В отличие от оригинальной версии, где Свинья, Петух и Баран исключительным шантажом заставили Быка поселить их в свой самостоятельно построенный дом, здесь звери успевают стать настоящими друзьями.

Именно сплоченность помогает им дать отпор лесной банде.

Приключение и противостояние одомашенных и лесных животных продлится 60 минут.

Ближайшие показы — 10, 17 и 18 декабря. 6+

Ранее мы рассказывали, какой спектакль театра кукол «Сказка» претендует на престижную российскую премию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость