Звериный рэкет. Каким новогодним спектаклем удивит маленьких барнаульцев театр кукол «Сказка»

Сюжет этой несложной истории можно пересказать в одном предложении: Бык, Овца, Гусь и Свинья решили перезимовать в домике в лесу, а Волк, Медведь и Лиса решили жилище отобрать. На самом деле сказка режиссера Сергея Ускова не об имущественных отношениях зверей (и уж тем более она далека от уголовного кодекса). Этот спектакль — разговор о настоящей дружбе. О нем и фоторепортаж altapress.ru