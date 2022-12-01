Звериный рэкет. Каким новогодним спектаклем удивит маленьких барнаульцев театр кукол «Сказка»

Пьесу «Зимовье зверей» Сергей Усков написал по мотивам одноименной русской народной сказки. В отличие от оригинальной версии, где Свинья, Петух и Баран исключительным шантажом заставили Быка поселить их в свой самостоятельно построенный дом, здесь звери успевают стать настоящими друзьями.
Именно сплоченность помогает им дать отпор лесной банде.
Приключение и противостояние одомашенных и лесных животных продлится 60 минут.
Ближайшие показы — 10, 17 и 18 декабря. 6+
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