Барнаульский театр ставит бэби-спектакль для 10-месячных детей

Спектакль будет называться «Молоко». Ставит его обладательница премии «Золотая маска», режиссер из Санкт-Петербурга Анна Иванова-Брашинская. Художник — Эмиль Капелюш (Санкт-Петербург), художник по пластике — Александр Козин (Петрозаводск).

«Название спектакля „Молоко“ отсылает нас к простой и понятной, но в то же время первобытной и даже космической материи мира. По молочным рекам к млечному пути ведет нас театральная инсталляция, в которой галактические символы и образы сочетаются с узнаваемыми формами и персонажами», — рассказали в театре.