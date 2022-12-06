Барнаульский театр ставит бэби-спектакль для 10-месячных детей

Спектакль будет называться «Молоко». Ставит его обладательница премии «Золотая маска», режиссер из Санкт-Петербурга Анна Иванова-Брашинская. Художник — Эмиль Капелюш (Санкт-Петербург), художник по пластике — Александр Козин (Петрозаводск).
«Название спектакля „Молоко“ отсылает нас к простой и понятной, но в то же время первобытной и даже космической материи мира. По молочным рекам к млечному пути ведет нас театральная инсталляция, в которой галактические символы и образы сочетаются с узнаваемыми формами и персонажами», — рассказали в театре.
На сценической площадке в малом залет театра не будет четко обозначенных мест, дети и родители могут устраиваться, как им удобно, и самостоятельно решать, но что обращать свое внимание, взаимодействовать с актерами или просто наблюдать за происходящим.
Сопровождать действие будут экзотическими инструментами — звучаниями ханга, калимбы, рейнстика.
Премьера спектакля состоится 16 и 23 декабря.
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