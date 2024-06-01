Барнаульский универмаг закрылся до 2025 года

Напомним, что в 2025 году на месте старого здания собираются открыть современный бизнес-центр, который будет включать внутренний двор и просторную террасу для летних кафе.
В новом комплексе планируют разместить магазины, офисы и гостиницу. Здание будет разноуровневым: первый уровень — двухэтажный цоколь (стилобат), а второй уровень — башни высотой от 12 до 18 этажей.
Владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил окончательный проект, но подтвердил намерение снести старый универмаг.
Ранее сообщалось, насколько привлекательными будут апартаменты в новом ЦУМе.
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