Барнаульский универмаг закрылся до 2025 года

В Барнауле с 1 июня прекратил работу ЦУМ, расположенный на проспекте Ленина. Из здания выехали арендаторы, а также закрылся магазин «Мария-Ра», сообщает amic.ru

Напомним, что в 2025 году на месте старого здания собираются открыть современный бизнес-центр, который будет включать внутренний двор и просторную террасу для летних кафе.

В новом комплексе планируют разместить магазины, офисы и гостиницу. Здание будет разноуровневым: первый уровень — двухэтажный цоколь (стилобат), а второй уровень — башни высотой от 12 до 18 этажей.

Владелец ЦУМа Евгений Ракшин пока не представил окончательный проект, но подтвердил намерение снести старый универмаг.

Ранее сообщалось, насколько привлекательными будут апартаменты в новом ЦУМе.

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