О новом здании ЦУМа известно не так уж и много подробностей. По проекту, презентованному еще в 2021 году, ясно, что это многофункциональный центр с торговыми площадями, общепитом, гостиницей, фитнес-залом, офисами, а также апартаментами, рынок которых в нашем городе еще только развивается. Altapress.ru попросил барнаульских риелторов оценить локацию и предположить, насколько это предложение может быть интересным инвесторам и обычным арендаторам.

Кому и какие апартаменты будут интересны

Гендиректор «Династии 24» Дмитрий Дворядкин назвал локацию лучшей в городе. Это и определяет вид недвижимости, и интерес к ней. Сюда, по мнению риелторов, могли бы отлично вписаться меблированные апартаменты с консьерж-сервисом от управляющей компании.

Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина считает, что формат апартаментов изначально больше нацелен на представителей среднего класса и выше: это место для временного проживания людей, которые прибыли в город по деловым задачам.

Дмитрий Дворядкин отметил, что они будут также пользоваться спросом у студентов: все-таки три университета находятся в паре минут ходьбы от объекта. И, конечно, предложение привлечет тех, кто хотел бы арендовать жилье на несколько суток.

Специалисты сходятся в одном: вариант точно заинтересует инвесторов, которые занимаются арендным бизнесом – для них покупка подобного объекта была бы удачным вложением.

Эскиз нового ЦУМа. «АрхИ Групп»

«Инвесторы давно созрели, но актуальных и интересных предложений в Барнауле нет. А в этот объект я бы сама завела своих клиентов», - прокомментировала Татьяна Зинченко, директор агентства недвижимости Татьяны Зинченко.

Но не исключено, что собственник оставит этот бизнес себе.

«Идеальный вариант развития событий, если все апартаменты будут принадлежать одному собственнику с одной управляющей компанией. Тогда проект будет жить долго и счастливо», - отметил Дмитрий Дворядкин.

Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24». Фото Дмитрия Лямзина

Сколько может стоить такая недвижимость

Мы попросили оценить возможную стоимость апартаментов, если их решат выставить на продажу.

«Даже по местоположению это не может быть дешевой недвижимостью. Скорее всего, речь идет об объектах бизнес-класса, - отметила Марина Ракина. - Если проект задумывается премиальным, он в чем-то может перекликаться с опытом «Москва-Сити». Там тоже есть торговые площади, бизнес-офисы и апартаменты, которые, наверняка, стоят дороже, чем апартаменты вне этого комплекса, но в том же районе».

«Думаю, цена квадратного метра здесь может превышать 100 тыс. рублей, несмотря на то, что обычно цена апартаментов на 15-20% ниже, чем у жилых помещений, - заявил Дмитрий Дворядкин. - Если у собственника будет цель продать апартаменты тому, кто будет гореть этим проектом, то сможем увидеть и революционные цены от 150 тыс. рублей, которые отсекут «случайных» покупателей».

Для сравнения: цена квадратного метра апартаментов под ключ на цокольном этаже дома на ул. Гоголя, 24Б стартовала от 100 тыс. рублей. Средней стоимостью «квадрата» таких помещений в Барнауле их собственник Дмитрий называл 85-90 тыс. рублей.

Эскиз нового ЦУМа. «АрхИ Групп»

Что происходит с рынком апартаментов

Как отметила Марина Ракина, массовым рынок апартаментов в Барнауле ранее не стал по нескольким причинам. Прежде всего, такие проекты, в основном, появлялись вне центра города. Что неактуально для арендаторов, которые приехали в Барнаул ненадолго и рассматривают временное жилье как временное – что логично.

Иногородние студенты также ищут жилье ближе к центру города, чтобы каждое утро не страдать в общественном транспорте.

Остаются те, кто желают жить в апартаментах постоянно. Но и для них этот вариант не очень хорош: эти жители не могут получить постоянную прописку в таких объектах, а значит и не претендуют на места в ближайших детсадах, школах и т.д.

«Отражается на отношении к апартаментам и печальный опыт Sky-M – история, которая, по сути, ничем не закончилась», - сказала Марина Ракина. – Но времена меняются».

Марина Ракина. Алтайский филиал РАНХиГС.

«Сейчас в центре выкупают коммерческие помещения и переводят в апартаменты, - отметил Дмитрий Дворядкин. - Знаю, есть они в районе ул. Никитина, Советской армии, пр. Красноармейского, где был экономико-юридический институт, около парка «Юбилейный». Город постепенно обрастает».

Риелтор подчеркнул: бизнесмены, которые переделывают помещения под апартаменты, все чаще, в конечном счете, не распродают объекты по одному. Они собирают их в единый проект и предлагают покупателям уже как готовый бизнес. Либо сами занимаются им.

«В Новосибирске, например, принято строить отдельные здания под апартаменты. У Барнаула есть своя изюминка, - добавил Дмитрий Дворядкин. – Вообще, удобно с коммерческими помещениями: хочешь – офис открывай, хочешь – магазин, хочешь – живи. Но официально зарегистрировать их, как жилые, очень сложно».

Татьяна Зинченко советует создавать апартаменты в районе вокзала.

«Весь жилой дом на ул. Строителей, 18 сдается на часы и сутки – здесь высокий спрос на такой вид недвижимости, гостиничных номеров в районе не так уж и много, - сказала она. – Плюс играет соотношение цены и качества: помещения в новых домах со свежим ремонтом зачастую сдаются по стоимости ниже, чем номер в отеле поблизости».

Татьяна Зинченко. Zinchenko Estate

Еще немного о проекте ЦУМа

Эскизный проект здания на пр. Ленина, 55 презентовали в 2021 году. Его авторы – мастерская «АрхИ Групп» и студия Rezells.

Согласно ему, новый ЦУМ будет единым зданием с двумя составляющими: на двухэтажном основании будут две башни в 12-18 этажей. Также у ЦУМа будет просторная терраса для летних кафе и внутренний дворик.

Дата сноса старого ЦУМа еще неизвестна. Сдачу помещений в нем завершают до 1 июня, магазины уже выезжают из него.

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