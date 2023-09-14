14 сентября
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Недвижимость

Дешево или сердито. Какую выгоду сулит покупка апартаментов в Барнауле – разбор altapress.ru

Altapress.ru вместе с риелтором и предпринимателями разбирался, что все-таки такое апартаменты. Уютные бюджетные пространства или комнатушки, в которых минусов больше, чем плюсов? Кому в них удобно жить и к чему нужно привыкнуть, - расскажем в этом материале.

5-комнатные апартаменты, 511 кв. м за 348 млн рублей в Москве
5-комнатные апартаменты, 511 кв. м за 348 млн рублей в Москве
Циан

В неожиданных местах

Апартаменты — это нежилые помещения, условия которых близки к жилой недвижимости. В них нельзя получить постоянную регистрацию.

«Это потрясающая альтернатива, которая помогает сберечь свои деньги, пожить в своем пространстве пару лет и, продав его, купить что-то дороже», – говорит барнаулец Дмитрий, который как физлицо продает такие помещения.

Ранее он занимался строительством торговых центров, однако после того как интерес покупателей к ним остыл, переключился на новый проект.

Теперь Дмитрий выкупает коммерческие помещения на цокольных этажах, строит перегородки, ремонтирует получившиеся пространства в 15 кв. м. под ключ и продает. Такой способ создания апартаментов популярен, например, в Санкт-Петербурге.

«Хорошо подходят мезонины, сухие цокольные этажи с полноразмерными окнами, – объяснил собеседник. – Делаю помещения для тех, кто хочет купить недвижимость для проживания дешево и в центре города».

Апартаменты на Гоголя, 24Б.
Апартаменты на Гоголя, 24Б.
Avito

Компактно и бюджетно

Как отметил Дмитрий, апартаменты в готовом виде на 30% дешевле, квартиры. Из-за такой разницы их выгоднее сдавать в аренду.

«Средняя стоимость готовых объектов – 85-90 тыс. рублей за кв. м. Цена в основном зависит от локации. Помещения под ключ в центре города продаем от 100 тыс. рублей, потому что здесь недвижимость в принципе дороже», – сказал собеседник.

Сейчас он работает над цокольным этажом жилого дома на ул. Гоголя, 24Б. Единое пространство разграничат на 12 апартаментов с окнами и 12 кладовок по 5 кв. м., продающихся отдельно. Стоимость такой – 100 тыс. рублей.

«Всегда рассматриваем интересные локации. Наш дом выходит сразу на Комсомольский проспект. Перед ним сделаем лужайку – внесем вклад в развитие красоты города», - сказал предприниматель.

В случае коммерческого успеха собеседник планирует подыскивать помещения под определенные параметры, заданные потенциальными покупателями.

Апартаменты на Гоголя, 24Б.
Апартаменты на Гоголя, 24Б.
Avito

Хороший старт или финал

Прямой конкурент Дмитрия, компания «Ралиф и партнеры» работает в спальных районах – ул. Юрина, 176 и на ул. Гущина, 151. На последнем адресе фирма планирует пристроить 12-ти этажную свечку к четырехэтажному зданию бывшего санатория, создав единый апарт-комлекс.

«У нас это помещения со своей ванной комнатой, кухонной зоной, новым ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Что-то среднее между комнатой и квартирой, - сказал представитель собственника помещений Ралиф Калимуллин. - Подходит для проживания и арендного бизнеса».

Он добавил, что у каждого апартамента есть выписка из ЕГРН и кадастровый номер.

Главное преимущество таких помещений Ралиф, также как и Дмитрий, видит в относительно низкой цене. Стоимость готовых объектов на ул. Гущина, 151 стартует от 1,2 млн рублей.

«Таким временным жильем могут пользоваться молодые семьи, пенсионеры и студенты. Можно взять в ипотеку. Легко обменять через куплю-продажу на большую площадь», - добавил он.

Апартаменты на Гущина, 151.
Апартаменты на Гущина, 151.
Avito

Интерес и опасения

Конкуренты рассказали о высоком интересе барнаульцев к этому виду недвижимости.

«Иногда выключаю телефон, потому что устаю говорить: звонков очень много», - сказал Дмитрий.

При этом он признался, что покупатели все еще осторожно относятся к апартаментам.

«В законах пока не регламентировали работу с этой недвижимостью – официально коммерческой и нежилой. Если вдруг человека признают банкротом, апартаменты просто продадут с торгов, ведь они не считаются единственным жильем, которое невозможно забрать, – предупредил Дмитрий. – Это и есть самая главная причина страхов: люди не защищены перед обстоятельствами».

Чтобы повысить доверие, собеседник предлагает одно условие: если после оформления покупки и регистрации площадей в МФЦ клиент передумает, он выкупит помещение обратно, заплатив чуть больше.

Апартаменты на Гущина, 151.
Апартаменты на Гущина, 151.
Avito

Не все отлично

Предприниматели упомянули и о других минусах апартаментов: стоимость коммунальных услуг выше, чем в официально жилых помещениях на 10-15%.

Среди прочих недостатков финансовый институт Дом.РФ назвал следующие:

- Налог на имущество у апартаментов больше, чем у квартир: 0,5-2% против 0,1%. Однако разницу иногда может нивелировать кадастровая стоимость, которая у жилых помещений выше.

- Апартаменты нельзя купить за счет материнского капитала, льготной ипотеки, а также получить за них налоговый вычет.

- Качество помещений может оказаться низким: застройщик не обязан ни соблюдать строительные нормы, которые необходимы при возведении жилых объектов, ни благоустраивать территорию у дома.

Ребёнок на детской площадке.
Ребёнок на детской площадке.
freepik.com/Freepik

«Покупают от безысходности»

Генеральный директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин и вовсе не видит плюсов в барнаульских апартаментах. Которых, к слову, на рынке – ничтожно мало.

«В нашем крайне небогатом городе и регионе их, скорее, от безысходности покупают, – говорит собеседник. – Для посуточной аренды хорошо: приехал в Питер или Москву, провел там три дня. Если дом нежилой, можно пошуметь подольше и погромче, отдохнуть и уехать. А у нас люди вынуждены в этом жить».

Он подчеркнул, что чаще всего владельцы апартаментов сталкиваются с проблемами в ЖКХ. «Это нежилые помещения. Попробуй добейся от какой-либо управляющей компании обслуживания, как в обычном подъезде», – сказал Дворядкин.

Собеседник отметил, что для предпринимателей, апартаменты – это способ продать промышленные здания и коммерческие объекты, которые трудно и бессмысленно переводить в жилые.

В заключение Дмитрий Дворядкин напомнил о обманутых «дольщиках» апарт-комплекса Sky-M на ул. Шумакова, 21.

Недостроенный апарт-комплекс &quot;Sky-M&quot; на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Altapress.ru.
Недостроенный апарт-комплекс &quot;Sky-M&quot; на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Altapress.ru.
Недостроенный апарт-комплекс &quot;Sky-M&quot; на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года.
Altapress.ru.

«Известный долгострой с обманутыми как будто дольщиками – там договор инвестирования, а не долевого участия. Поэтому защитить интересы людей никто не может», – сказал собеседник.

Напомним, что в ноябре 2020 года в Минстрое РФ предлагали запретить строительство апартаментов, а уже построенным – присвоить статус жилых помещений.

А в 2021 году планировали ввести понятие «многофункциональное жилье» и распространить на апартаменты действие Жилищного кодекса, что позволило бы разрешить постоянную прописку. Но этого так и не произошло.

Можно ли перевести апартаменты в жилой фонд

Прописаться в апартаментах можно, но всего лишь на 90 дней. При этом, у помещений должно быть гостиничное назначение. Без постоянной регистрации владельцам непросто прикрепиться к поликлинике и еще сложнее – записать детей в детсад или школу.

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Архив ООО "ИСК Вектор"

Перевести апартаменты в жилой фонд непросто. Дом.РФ отмечает, что для этого нужно соблюсти два условия:

– гражданин должен быть собственником помещения, на котором нет никаких обременений.

– апартаменты должны соответствовать всем признакам жилого помещения многоквартирного дома: по шумоизоляции, температуре, влажности, уровню освещенности и другим санитарным и техническим нормам.

Все это невозможно доказать без экспертиз и заключений профильных организаций.

«Перевод апартаментов в статус жилых помещений – трудоемкий процесс. Основная проблема в том, что они строятся по другим строительным нормам, нежели квартиры», – сообщает портал Дом.РФ.

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