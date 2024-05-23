Магазины в здании ЦУМа на пр. Ленина, 55, начали собирать товар и переезжать. Корреспондент altapress.ru подглядел за процессом и успел сделать пару кадров.

Сдача помещений в здании должна быть завершена до 1 июня, но когда начнутся работы по сносу здания — пока неизвестно.

Напомним, на месте нынешнего ЦУМА построят высотное здание. Согласно проекту, на первых этажах разместится торговый центр, а выше — предприятия общественного питания, фитнес-залы, офисы и апартаменты. Также в здании будет открыт четырехзвездочный отель. Для удобства посетителей предусмотрена подземная парковка.

Кроме того, владелец ЦУМа планирует демонтировать несколько павильонов, расположенных рядом со зданием. Проект нового здания успешно прошел проверку градостроительного совета Барнаула. Архитекторы отметили современность проекта и его гармоничное сочетание с архитектурным обликом центра города.

А с чего начался и чем запомнится барнаульский ЦУМ — читайте в этом материале.

Раннее сообщалось, что барнаульский ЦУМ начнут сносить летом 2024 года.

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