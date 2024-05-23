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Недвижимость

От «цебовских» кроссовок до гигантского чехла. С чего начался и чем запомнится барнаульский ЦУМ

Барнаул может остаться без ЦУМа этим летом — отделы торгового центра уже переезжают. Altapress.ru вспоминает, как появился центральный универмаг, чем он жил последние 60 лет и какими историями известен.

Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана.
Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана.
Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
  • Здание ЦУМа проектировали специально под архитектуру ансамбля площади Советов. Строительство началось в 1958 году на проспекте Ленина, 55. Частные дома на участке снесли.
  • Судьба универмага сразу не задалась: проверки постоянно находили отсутствие утвержденного товара, нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, дефектные товары. Также замечали грубое и невнимательное отношение продавцов к покупателям.
  • Почти сразу в универмаге не только продавали готовые товары, но и предоставляли услуги по ремонту и пошиву одежды.
  • В 1980-х девушки вылавливали здесь «цебовские» кроссовки, белорусский трикотаж, индийские джинсы и куртки-дутики.
ЦУМ, дата фото не указана.
ЦУМ, дата фото не указана.
vk.com/public71335292
  • В 1990-х в здании работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района. Тогда же на крыше здания появились буквы «ЦУМ».
  • В начале нулевых универмаг стал местом встреч барнаульской молодежи. Однако само здание все больше нуждалось в ремонте.
ЦУМ, фото 1964 года.
ЦУМ, фото 1964 года.
vk.com/kraevedaltay
  • Впервые ЦУМ отремонтировали только в 2011 году, во время визита Дмитрия Медведева. Тогда здание «упаковали» в чехол. В 2012 году собственник отреставрировал фасад и облицевал его в керамогранит.
  • Интерьер ЦУМа стал последним проектом главного архитектора Барнаула Виктора Казаринова у площади Советов.
Площадь Советов. ЦУМ, гостиница &quot;Центральная&quot;.
Площадь Советов. ЦУМ, гостиница "Центральная".
Настасья Коваленко

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