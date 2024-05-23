От «цебовских» кроссовок до гигантского чехла. С чего начался и чем запомнится барнаульский ЦУМ

Начало строительства ЦУМа в Барнауле. Вид с ул. Димитрова, дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
- Здание ЦУМа проектировали специально под архитектуру ансамбля площади Советов. Строительство началось в 1958 году на проспекте Ленина, 55. Частные дома на участке снесли.
- Судьба универмага сразу не задалась: проверки постоянно находили отсутствие утвержденного товара, нарушения в финансово-хозяйственной деятельности, дефектные товары. Также замечали грубое и невнимательное отношение продавцов к покупателям.
- Почти сразу в универмаге не только продавали готовые товары, но и предоставляли услуги по ремонту и пошиву одежды.
- В 1980-х девушки вылавливали здесь «цебовские» кроссовки, белорусский трикотаж, индийские джинсы и куртки-дутики.
ЦУМ, дата фото не указана.
vk.com/public71335292
- В 1990-х в здании работали кафетерий и отдел по обслуживанию ветеранов Железнодорожного района. Тогда же на крыше здания появились буквы «ЦУМ».
- В начале нулевых универмаг стал местом встреч барнаульской молодежи. Однако само здание все больше нуждалось в ремонте.
ЦУМ, фото 1964 года.
vk.com/kraevedaltay
- Впервые ЦУМ отремонтировали только в 2011 году, во время визита Дмитрия Медведева. Тогда здание «упаковали» в чехол. В 2012 году собственник отреставрировал фасад и облицевал его в керамогранит.
- Интерьер ЦУМа стал последним проектом главного архитектора Барнаула Виктора Казаринова у площади Советов.
Площадь Советов. ЦУМ, гостиница "Центральная".
Настасья Коваленко
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