Барнаульский зоопарк на день открыл свои двери для бесплатных посещений

С до 17:00 вход будет бесплатным для всех.
«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка «говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам, всем кто боролся за наши жизни! Спасибо всем, кто не оставил нас в беде и помог нам пережить ушедший год. Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание», — говорится в сообщении зоопарка.
В ночь с 30 на 31 января на самых больших ледовых площадках Барнаула прошли массовые бесплатные катания.
30 января поздно вечером в Барнауле состоялся «Ночной заезд» — гонки с собаками на огороженной площадке на ул. 65 лет Победы. В соревнованиях приняли участие хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Своих «бойцов» предоставил приют «Ласка».