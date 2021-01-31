Барнаульский зоопарк на день открыл свои двери для бесплатных посещений

С до 17:00 вход будет бесплатным для всех.

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка «говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам, всем кто боролся за наши жизни! Спасибо всем, кто не оставил нас в беде и помог нам пережить ушедший год. Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание», — говорится в сообщении зоопарка.