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Жизнь

Барнаульский зоопарк на день открыл свои двери для бесплатных посещений

31 января в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» (ул.Энтузиастов, 12) состоится «День благодарности!».

Лев Алтай.
Лев Алтай.
Алиса Дригина

С до 17:00 вход будет бесплатным для всех.

«Барнаульский зоопарк «Лесная сказка «говорит спасибо врачам, медицинским сестрам, санитарам, всем кто боролся за наши жизни! Спасибо всем, кто не оставил нас в беде и помог нам пережить ушедший год. Мы приглашаем всех в гости. Это первый день нашей благодарности. Мы обещали, что отблагодарим. Мы выполняем обещание», — говорится в сообщении зоопарка.

В ночь с 30 на 31 января на самых больших ледовых площадках Барнаула прошли массовые бесплатные катания.

30 января поздно вечером в Барнауле состоялся «Ночной заезд» — гонки с собаками на огороженной площадке на ул. 65 лет Победы. В соревнованиях приняли участие хаски, аляскинские маламуты, бельгийские овчарки. Своих «бойцов» предоставил приют «Ласка».

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