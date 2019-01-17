Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 января -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
160

Барнаульский зоопарк показал, как обнимающиеся сурикаты греются на солнце

На странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали милое видео, на котором сурикаты греются на солнце и обнимаются.

Сурикаты в барнаульском зоопарке.
Сурикаты в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

В ролике животные стоят на задних лапках, потягиваются и что-то рыщут на полу.

«К солнышку тянутся, получают витамин D, лапульки», пишут пользователи под постом.

Ранее на странице зоопарка опубликовали, видео, на котором лев громко рычит.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость