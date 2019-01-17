Барнаульский зоопарк показал, как обнимающиеся сурикаты греются на солнце

В ролике животные стоят на задних лапках, потягиваются и что-то рыщут на полу.
«К солнышку тянутся, получают витамин D, лапульки», пишут пользователи под постом.
Ранее на странице зоопарка опубликовали, видео, на котором лев громко рычит.
На странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали милое видео, на котором сурикаты греются на солнце и обнимаются.
В ролике животные стоят на задних лапках, потягиваются и что-то рыщут на полу.
«К солнышку тянутся, получают витамин D, лапульки», пишут пользователи под постом.
Ранее на странице зоопарка опубликовали, видео, на котором лев громко рычит.
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