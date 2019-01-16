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Жизнь
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Барнаульский зоопарк показал, как лев грозно рычит и играет с елкой в снегу

На странице барнаульского зоопарка в Instagram опубликовали видео, на котором царь зверей громко рычит.

Лев в барнаульском зоопарке зимой.
Лев в барнаульском зоопарке зимой.
altapress.ru

Во время просмотра видео сотрудники «Лесной сказки» рекомендуют включить звук на максимум.

Рев льва — один из самых мощных звуков живой природы! И дело не столько в его громкости (он растекается на расстояние до 8 км), сколько в мощи и невероятной энергии, от которой стынет в жилах кровь, — отмечают работники «Лесной сказки».

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на своей странице в Instagram опубликовал другое видео со львом. В ролике царь зверей резвится в снегу и играет с елкой.

Напомним, ранее в барнаульском зоопарке устроили звериный Новый год.

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