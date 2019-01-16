Барнаульский зоопарк показал, как лев грозно рычит и играет с елкой в снегу

Во время просмотра видео сотрудники «Лесной сказки» рекомендуют включить звук на максимум.
Рев льва — один из самых мощных звуков живой природы! И дело не столько в его громкости (он растекается на расстояние до 8 км), сколько в мощи и невероятной энергии, от которой стынет в жилах кровь, — отмечают работники «Лесной сказки».
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на своей странице в Instagram опубликовал другое видео со львом. В ролике царь зверей резвится в снегу и играет с елкой.
Напомним, ранее в барнаульском зоопарке устроили звериный Новый год.