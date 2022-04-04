Барнаульский зоопарк поможет коллегам из Мариуполя

Руководство барнаульского зоопарка «Лесная сказка» обещает оказать помощь коллегам из зоопарка Мариуполя, который пострадал в ходе спецоперации.

Мариупольский зоопарк располагается в центре города. Артобстрелы по нему пережили не все животные, пишет «Звезда». Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян.

Хозяин зоопарка в конце марта говорил, что корма для животных хватит дней на десять. Воду там набирают в местной реке.