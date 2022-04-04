4 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульский зоопарк поможет коллегам из Мариуполя

Руководство барнаульского зоопарка «Лесная сказка» обещает оказать помощь коллегам из зоопарка Мариуполя, который пострадал в ходе спецоперации.

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев и козочка.
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев и козочка.
vk.com/zoo_22

Мариупольский зоопарк располагается в центре города. Артобстрелы по нему пережили не все животные, пишет «Звезда». Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян.

Хозяин зоопарка в конце марта говорил, что корма для животных хватит дней на десять. Воду там набирают в местной реке.

«Зоопарк Мариуполя сильно пострадал во время военной операции. Барнаульский зоопарк окажет помощь и поддержку. Мы не можем оставить наших коллег в беде», — сообщил «ВКонтакте» директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость