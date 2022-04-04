Барнаульский зоопарк поможет коллегам из Мариуполя

Мариупольский зоопарк располагается в центре города. Артобстрелы по нему пережили не все животные, пишет «Звезда». Погибли четыре верблюда, один гепард, несколько лам и обезьян.
Хозяин зоопарка в конце марта говорил, что корма для животных хватит дней на десять. Воду там набирают в местной реке.
«Зоопарк Мариуполя сильно пострадал во время военной операции. Барнаульский зоопарк окажет помощь и поддержку. Мы не можем оставить наших коллег в беде», — сообщил «ВКонтакте» директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.