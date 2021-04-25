«Барнаульское позорище»: что пишут в соцсетях о приезде Ольги Бузовой

24 апреля в ТРЦ Galaxy выступила певица и телеведущая Ольга Бузова. Людей было так много, что они с трудом вместились на трех этажах торгового центра. В соцсетях этот факт обсуждается очень жарко.

На фотографиях и видео из соцсетей отчетливо видно, что почитатели таланта Бузовой стоят вплотную друг к другу. Дистанцию никто не соблюдет, а больше половины зрителей стоят без масок.

mariybell5: «Барнаульское позорище. Всеисцеляющая Бузова в Галактике. Коронавирус только для вышедших на митинг без масок Патриотов, смелых и сильных людей. Им выписывают протоколы. Барнаул — один из самых нищих городов России, грязный, с разбитыми дорогами. Ухоженные только несколько улиц на всю краевую столицу. Нищенские зарплаты и беспредел во всех ветвях власти, собственно говоря, характерные для многих регионов, не дарят оптимизма нормальным людям».

viktoria.chesnova: «Давай те на субботник тем же составом. Сколько можно территории привести в порядок».

shkotmarina: «Кто как маску носит, а смысл ее носить, если она не защитит от вируса на подбородке. Третья волна ждите придет после Бузовой. Куда администрация смотрит? Почему разрешили такой массовый сбор людей?»

novoselcev213: «Что же оцепления нет из полиции и ОМОНА? Эти люди намного страшнее, чем на демонстрации Навального».

natahazuewa: «На такие выступления можно, а на выпускные к своим детям, с которыми живем вместе, нельзя. Это нормально считается?

К слову, были и те, кто встал на защиту певицы и организаторов ее приезда в Барнаул. Среди них называется благотворительный проект «Михутка», ТРЦ «Galaxy» и сеть магазинов «Летуаль».

irinadellari: «Ну, мы тоже сходили. Посмотрели и даже послушали. Хорошие, кстати, вещи говорила Оля. О том, как идти к успеху, если в тебя никто не верит. Как не реагировать на хейтеров. И о том, что когда ты публичный человек — твоя жизнь больше не принадлежит только тебе».

На своей страничке в Instagram теледива уже поблагодарила поклонников за прием и выложила фото на балконе гостиницы «Алтай» напротив краевого суда.