Барнаульского батюшку взяли в Союз архитекторов России

Георгий Крейдун — профессор кафедры истории искусств и культурологии Алтайского госуниверситета. Он занимается архивно-историческими исследованиями утраченных памятников архитектуры.

Также он настоятель строящихся Иоанно-Богословского храмового комплекса, храма Живоначальной Троицы на улице Аванесова, 102 (на месте кинотеатра «Алтай»), а также Петропавловского собора на площади Свободы, планы по восстановлению которого еще обсуждаются.