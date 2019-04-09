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Жизнь

Барнаульского батюшку взяли в Союз архитекторов России

Алтайское реготделение Союза архитекторов России рекомендовало протоиерея Георгия Крейдуна в ряды организации, сообщает пресс-служба Алтайской митрополии. Руководство союза дало согласие.

Георгий Крейдун.
Георгий Крейдун.
altai.eparhia.ru

Георгий Крейдун — профессор кафедры истории искусств и культурологии Алтайского госуниверситета. Он занимается архивно-историческими исследованиями утраченных памятников архитектуры.

Также он настоятель строящихся Иоанно-Богословского храмового комплекса, храма Живоначальной Троицы на улице Аванесова, 102 (на месте кинотеатра «Алтай»), а также Петропавловского собора на площади Свободы, планы по восстановлению которого еще обсуждаются.

«Секретарь Барнаульской епархии не только занимается организацией строительства и благоустройства комплекса, но и является автором многих архитектурных идей. Это было оценено на самом высоком уровне архитектурного сообщества России», — отмечают в митрополии.

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