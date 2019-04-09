Барнаульского батюшку взяли в Союз архитекторов России

Георгий Крейдун — профессор кафедры истории искусств и культурологии Алтайского госуниверситета. Он занимается архивно-историческими исследованиями утраченных памятников архитектуры.
Также он настоятель строящихся Иоанно-Богословского храмового комплекса, храма Живоначальной Троицы на улице Аванесова, 102 (на месте кинотеатра «Алтай»), а также Петропавловского собора на площади Свободы, планы по восстановлению которого еще обсуждаются.
«Секретарь Барнаульской епархии не только занимается организацией строительства и благоустройства комплекса, но и является автором многих архитектурных идей. Это было оценено на самом высоком уровне архитектурного сообщества России», — отмечают в митрополии.