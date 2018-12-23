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В Барнауле подвели под купола церковь на Аванесова

Храм Живоначальной Троицы на ул. Аванесова, 102 ждет установки главного купола. Здание начали строить по проект барнаульских студентов. Осенью на пожертвование бизнесмена там выложили три мозаичных иконы.

Аванесова, 102.
Аванесова, 102.
skyscrapercity.com.

Новый храм откроется на ул. Аванесова, 102. По первоначальному проекту предполагалось, что это будет здание площадью 10 на 20 метров и посещать его смогут до 300 прихожан. Однако анонсированный проект студентов третьего курса института архитектуры и дизайна АГУ изменился.

Сейчас здание в высокой степени готовности. Его фасады уже украшают мозаичные иконы — Троицы, Коробейниковской Божией Матери и Спас над Барнаулом. Деньги на них пожертвовал один из бизнесменов Барнаула, пишет группа храма в ВК.

Почему вместо кинотеатра строят храм?

Церковь на Аванесова 102 была с 1912 года, а с 1947 года там работал кинотеатр «Алтай». В 1990-е годы здание сильно обветшало. Глава Центрального района не передать его церкви, потому что это был единственный центр досуга этой части города. В 2012 году здание разрушили. Церковь выкупила часть участка, а вторую ей пожертвовал В.Ю. Бабенко, пишет Алтайская Метрополия.

Что еще вернет себе церковь

Сейчас в Барнауле обсуждают передачу церкви планетария, а ранее в Алтайской митрополии РПЦ собрали «круглый стол», участники которого решили просить губернатора Виктора Томенко помочь восстановить Петропавловский собор. Это был первый каменный храм, который располагался на Соборной площади (сейчас Свободы). Тогда митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий сказал, что в Барнауле мало храмов.

Эскизный проект Петропавловского собора.
Эскизный проект Петропавловского собора.
altapress.ru

Сергий,
митрополит Барнаульский и Алтайский:

В нашем громадном мегаполисе настроено огромное количество торговых центров и других административных зданий. Между тем, по статистике на каждые 10 тысяч населения нужно культовое сооружение. То есть у нас их должно быть около 70, а их только 40.

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