«Мы не загнивающие»: директор барнаульского планетария ответил критикам и рассказал о перспективах

О барнаульском планетарии из-за грядущего переезда в последнее время говорят много, в том числе на федеральном уровне . Активное обсуждение развернулась и в комментариях у нас на сайте. И в этой дискуссии часто звучал вопрос: а нужен ли вообще Барнаулу планетарий, не устарел ли он морально? Директор учреждения Павел Ягодкин подробно ответил на претензии к учреждению и рассказал о многих аспектах работы, скрытых от глаз посетителей.

О критике планетария

— Я прочитал на altapress.ru колонку Андрея Никитина «Такой ли планетарий нам нужен?» и все 242 комментария под ней (в тексте автор отмечает, что уровень технического оснащения планетария отстал от современных реалий и едва ли сможет удивить ребенка, а переезд учреждения эту проблему не решит — прим. ред.). И мне есть что ему ответить.

Он пишет про мощные смартфоны, огромные плазменные панели в домах, долби-стерео или IMAX в кинотеатрах. Да, теперь это все есть в нашей жизни. Но что, люди из-за этого перестали ходить в театр или цирк? Или в музеи — все же можно в интернете посмотреть! Скажите, какой гаджет заменит совместный семейный поход в культурное заведение?

Да, сейчас есть технологии виртуальной реальности, когда ты надеваешь специальные очки и благодаря компьютерной программе «оказываешься», например, в новосибирском планетарии. Я пробовал это: все здорово, но ощущения не т. е. Тут ты не толкнешь друга и не скажешь: «Вау! Посмотри как круто!» Волшебство полного купола теряется. В том же IMAX экран охватывает 70% вашего зрения, а в планетарии обзор на 360 градусов, вы даже все охватить не можете. Это совсем другое ощущение!

Планетарий в Барнауле.

В 2016 году мы установили новое оборудование для показа полнокупольных фильмов в формате 3К (обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе — прим.ред.). Такую технологию используют во всем мире. Дети даже думают, что она дает эффект 3D, хотя это не так. Поэтому назвать нас «загнивающими» и «отсталыми», как пишут в комментариях, никак нельзя.

Да, карту звездного неба мы демонстрируем с помощью старомодного оптико-механического проектора, который стоит здесь с 1964 года. Но он со своей функцией справляется. Многие наши посетители говорят, что он дает изображение лучше, чем цифровые планетарии в Новосибирске или Томске.

О работе в здании церкви

— Мы не держимся за это здание. Но это единственное помещение, которое у нас есть. Оно не приспособлено под наши нужды: здесь нет фойе, а туалет только на улице. Кроме того, мы хотим вести кружки. Есть немало желающих ходить к нам, но у нас нет учебных помещений.

О переезде в здание кинотеатра «Родина»

— Не в моей компетенции решать, куда нам переехать. Но если нам скажут, что «Родина» — единственный возможный вариант, я скажу: да, это здание нам подходит. Но с оговоркой: там мы не сможем организовывать наблюдения за звездным небом. Сейчас мы такое практикуем: когда к земле приближаются интересные космические объекты, мы выставляем три телескопа и приглашаем всех желающих посмотреть в них. В центре города, где все вечером залито огнями с проспекта Ленина, мы лишимся этой важной для нас части работы.

В барнаульском планетарии altapress.ru

Если переезд в «Родину» все же случится, то один кинозал мы хотим переоборудовать под планетарий, а во втором мечтаем открыть интерактивный музей физических явлений.

А вообще, конечно, мы мечтаем о специально построенном здании, расположенном в подходящем месте. Идеальным вариантом мне видится Нагорный парк.

О возможной модернизации

— Конечно, мы не хотим переезжать в новое здание с тем, что есть. Мечтаем, что нам уделят должное внимание, в том числе со стороны правительства Алтайского края. Большинство планетариев в России принадлежат именно регионам.

На обновление потребуются колоссальные деньги. Например, комплект оптико-волоконного аппарата с цифровым оборудованием стоит порядка 50 млн рублей. Хороший купол из перфорированного алюминия диаметром 12 метров — около 16 млн рублей. Да, это затратно. Но престижно: регионам с современными планетариями есть чем гордиться.

Павел Ягодкин altapress.ru

Об экономике планетария

— Из года в год мы стабильно принимаем по 60 тыс. зрителей. Из них 18−25 тыс. приходят на платные программы, билеты на которые стоят 80−100 рублей. Таким образом ежегодно мы получаем около 1,5 млн рублей. Учредитель — администрация Барнаула — дает нам порядка 5,5 млн рублей в год. Это деньги на зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных услуг и налогов. К сожалению, из них на развитие мы получаем 7−9 тыс. рублей в год.

При этом у нас есть возможность самостоятельно тратить собранные на билетах средства. На них мы покупаем расходные материалы для оборудования и лицензии на показ фильмов. За каждую ленту отдаем по 100−250 тыс. рублей в год. Например, в 2017 году направили на это 934 тыс. рублей.

Себестоимость показа каждого фильма обходится нам примерно в 800−1000 рублей. Поэтому чтобы отбить вложения и заработать на продление лицензии, нам нужно собирать на сеанс не менее 20 человек. Чаще всего это удается.

В барнаульском планетарии. planetarium22.ru

О том , может ли планетарий зарабатывать больше

— Для этого должна быть поставлена работа с комитетом по образованию. Астрономию сейчас включили в обязательную программу, а планетарий — это готовый класс, где все для этого есть. Пытаемся привлекать школы, но в последнее время это стало труднее: ужесточились требования к перевозке детей, и теперь педагогам надо искать лицензированного перевозчика с подходящим автобусом, делать заявку в ГИБДД. Многие не хотят с этим связываться, поэтому за последние 5 лет поток организованных групп упал на треть.

Мы компенсировали это тем, что полнокупольными фильмами привлекли неорганизованного зрителя. Плюс туристические компании стали возить к нам отдыхающих. В целом мы своего зрителя не теряем. Но в нашем текущем помещении мы не сможем увеличить их поток. Не хватает инфраструктуры вокруг: парк в не очень хорошем состоянии, нет ни кафе и других мест притяжения. А людям, которые хотят провести хорошо время с семьей, все это нужно.

В комментариях также писали, что мы можем подавать заявки на гранты, продвигать себя в соцсетях и так далее. Но гранты, на которые мы можем претендовать, составляют 15−60 тыс. рублей в год. Они нам погоды не сделают. А на продвижение у нас не хватает ни средств, ни человеческих ресурсов.

В барнаульском планетарии altapress.ru

О частных инвестициях в планетарий

— Чтобы планетарий был коммерчески успешным, нужны инвестиции в дорогое оборудование и — самое главное — постоянное обновление контента. Чтобы постоянно были премьеры, как в кинотеатре. В этой сфере такого нет, и нехватка контента поддушивает коммерческую жилку.

Не так давно интерес к нам проявили бизнесмены. Не стану называть их, скажу только, что они хотят развивать одну территорию в городе и задумались построить на ней здание планетария и бесплатно пустить нас работать там, чтобы взамен получить стабильный трафик посетителей. Но потом отказались от этой идеи.

О репертуаре

— В нашей афише около 20 полнокупольных фильмов протяженностью 17−43 минуты, и порядка 15 интерактивных лекций. Контента не хватает, к сожалению. Мы бы могли показывать ленты, связанные не только с космосом. Например, документальный фильм про глубины океана от National Geographic смотрелся бы здесь просто шикарно! Но годовая лицензия на его показ стоит 2 млн рублей.

В 2017 году перед новым годом у нас закончилась лицензия на показ предпраздничного полнокупольного шоу. Нас тогда здорово выручил директор барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин, оплатил новую лицензию, за что мы ему очень благодарны.

Павел Ягодкин. altapress.ru

Ежегодно мы подаем в мэрию документ, в котором просим 500 тыс. рублей на развитие репертуара. В городе таких денег нет, поэтому стараемся выкручиваться собственными силами. За что и пострадали — нарвались на уголовное дело (руководство планетария осудили за нарушение авторских прав. Пострадавшей стороной признали фирму «ОСК», Ягодкин доказывает, что ее нельзя считать правообладателем, а настоящие владельцы прав не имеют к нему претензий — прим. ред.).

Мы подали апелляционную жалобу. Думаю, в краевом суде более тщательно подойдут к рассмотрению дела. Если нет, намерены пойти дальше. Все юристы, кто знаком с этим делом, говорят, что мы на правильном пути, и будем отстаивать свою правоту до победного.