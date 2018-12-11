«Мы не загнивающие»: директор барнаульского планетария ответил критикам и рассказал о перспективах

О критике планетария
— Я прочитал на altapress.ru колонку Андрея Никитина «Такой ли планетарий нам нужен?» и все 242 комментария под ней (в тексте автор отмечает, что уровень технического оснащения планетария отстал от современных реалий и едва ли сможет удивить ребенка, а переезд учреждения эту проблему не решит — прим. ред.). И мне есть что ему ответить.
Он пишет про мощные смартфоны, огромные плазменные панели в домах, долби-стерео или IMAX в кинотеатрах. Да, теперь это все есть в нашей жизни. Но что, люди из-за этого перестали ходить в театр или цирк? Или в музеи — все же можно в интернете посмотреть! Скажите, какой гаджет заменит совместный семейный поход в культурное заведение?
Да, сейчас есть технологии виртуальной реальности, когда ты надеваешь специальные очки и благодаря компьютерной программе «оказываешься», например, в новосибирском планетарии. Я пробовал это: все здорово, но ощущения не
В 2016 году мы установили новое оборудование для показа полнокупольных фильмов в формате 3К (обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе — прим.ред.). Такую технологию используют во всем мире. Дети даже думают, что она дает эффект 3D, хотя это не так. Поэтому назвать нас «загнивающими» и «отсталыми», как пишут в комментариях, никак нельзя.
Да, карту звездного неба мы демонстрируем с помощью старомодного оптико-механического проектора, который стоит здесь с 1964 года. Но он со своей функцией справляется. Многие наши посетители говорят, что он дает изображение лучше, чем цифровые планетарии в Новосибирске или Томске.
О работе в здании церкви
— Мы не держимся за это здание. Но это единственное помещение, которое у нас есть. Оно не приспособлено под наши нужды: здесь нет фойе, а туалет только на улице. Кроме того, мы хотим вести кружки. Есть немало желающих ходить к нам, но у нас нет учебных помещений.
О переезде в здание кинотеатра «Родина»
— Не в моей компетенции решать, куда нам переехать. Но если нам скажут, что «Родина» — единственный возможный вариант, я скажу: да, это здание нам подходит. Но с оговоркой: там мы не сможем организовывать наблюдения за звездным небом. Сейчас мы такое практикуем: когда к земле приближаются интересные космические объекты, мы выставляем три телескопа и приглашаем всех желающих посмотреть в них. В центре города, где все вечером залито огнями с проспекта Ленина, мы лишимся этой важной для нас части работы.
Если переезд в «Родину» все же случится, то один кинозал мы хотим переоборудовать под планетарий, а во втором мечтаем открыть интерактивный музей физических явлений.
А вообще, конечно, мы мечтаем о специально построенном здании, расположенном в подходящем месте. Идеальным вариантом мне видится Нагорный парк.
О возможной модернизации
— Конечно, мы не хотим переезжать в новое здание с тем, что есть. Мечтаем, что нам уделят должное внимание, в том числе со стороны правительства Алтайского края. Большинство планетариев в России принадлежат именно регионам.
На обновление потребуются колоссальные деньги. Например, комплект оптико-волоконного аппарата с цифровым оборудованием стоит порядка 50 млн рублей. Хороший купол из перфорированного алюминия диаметром 12 метров — около 16 млн рублей. Да, это затратно. Но престижно: регионам с современными планетариями есть чем гордиться.
Об экономике планетария
— Из года в год мы стабильно принимаем по 60 тыс. зрителей. Из них 18−25 тыс. приходят на платные программы, билеты на которые стоят 80−100 рублей. Таким образом ежегодно мы получаем около 1,5 млн рублей. Учредитель — администрация Барнаула — дает нам порядка 5,5 млн рублей в год. Это деньги на зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных услуг и налогов. К сожалению, из них на развитие мы получаем 7−9 тыс. рублей в год.
При этом у нас есть возможность самостоятельно тратить собранные на билетах средства. На них мы покупаем расходные материалы для оборудования и лицензии на показ фильмов. За каждую ленту отдаем по 100−250 тыс. рублей в год. Например, в 2017 году направили на это 934 тыс. рублей.
Себестоимость показа каждого фильма обходится нам примерно в 800−1000 рублей. Поэтому чтобы отбить вложения и заработать на продление лицензии, нам нужно собирать на сеанс не менее 20 человек. Чаще всего это удается.
О том, может ли планетарий зарабатывать больше
— Для этого должна быть поставлена работа с комитетом по образованию. Астрономию сейчас включили в обязательную программу, а планетарий — это готовый класс, где все для этого есть. Пытаемся привлекать школы, но в последнее время это стало труднее: ужесточились требования к перевозке детей, и теперь педагогам надо искать лицензированного перевозчика с подходящим автобусом, делать заявку в ГИБДД. Многие не хотят с этим связываться, поэтому за последние 5 лет поток организованных групп упал на треть.
Мы компенсировали это тем, что полнокупольными фильмами привлекли неорганизованного зрителя. Плюс туристические компании стали возить к нам отдыхающих. В целом мы своего зрителя не теряем. Но в нашем текущем помещении мы не сможем увеличить их поток. Не хватает инфраструктуры вокруг: парк в не очень хорошем состоянии, нет ни кафе и других мест притяжения. А людям, которые хотят провести хорошо время с семьей, все это нужно.
В комментариях также писали, что мы можем подавать заявки на гранты, продвигать себя в соцсетях и так далее. Но гранты, на которые мы можем претендовать, составляют 15−60 тыс. рублей в год. Они нам погоды не сделают. А на продвижение у нас не хватает ни средств, ни человеческих ресурсов.
О частных инвестициях в планетарий
— Чтобы планетарий был коммерчески успешным, нужны инвестиции в дорогое оборудование и — самое главное — постоянное обновление контента. Чтобы постоянно были премьеры, как в кинотеатре. В этой сфере такого нет, и нехватка контента поддушивает коммерческую жилку.
Не так давно интерес к нам проявили бизнесмены. Не стану называть их, скажу только, что они хотят развивать одну территорию в городе и задумались построить на ней здание планетария и бесплатно пустить нас работать там, чтобы взамен получить стабильный трафик посетителей. Но потом отказались от этой идеи.
О репертуаре
— В нашей афише около 20 полнокупольных фильмов протяженностью 17−43 минуты, и порядка 15 интерактивных лекций. Контента не хватает, к сожалению. Мы бы могли показывать ленты, связанные не только с космосом. Например, документальный фильм про глубины океана от National Geographic смотрелся бы здесь просто шикарно! Но годовая лицензия на его показ стоит 2 млн рублей.
В 2017 году перед новым годом у нас закончилась лицензия на показ предпраздничного полнокупольного шоу. Нас тогда здорово выручил директор барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин, оплатил новую лицензию, за что мы ему очень благодарны.
Ежегодно мы подаем в мэрию документ, в котором просим 500 тыс. рублей на развитие репертуара. В городе таких денег нет, поэтому стараемся выкручиваться собственными силами. За что и пострадали — нарвались на уголовное дело (руководство планетария осудили за нарушение авторских прав. Пострадавшей стороной признали фирму «ОСК», Ягодкин доказывает, что ее нельзя считать правообладателем, а настоящие владельцы прав не имеют к нему претензий — прим. ред.).
Мы подали апелляционную жалобу. Думаю, в краевом суде более тщательно подойдут к рассмотрению дела. Если нет, намерены пойти дальше. Все юристы, кто знаком с этим делом, говорят, что мы на правильном пути, и будем отстаивать свою правоту до победного.