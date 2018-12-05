Мнение редакции. Такой ли планетарий нам нужен?

В Барнауле общественность обсуждает идею передачи РПЦ здания планетария в парке «Изумрудный». Как только эту информацию обнародовали в местных СМИ и даже представили в федеральных изданиях, появилась петиция горожан, требующих оставить «звездный дом» на старом месте. А раз народ вдруг обратил внимание на планетарий, хочется поговорить о том, что, собственно, он из себя представляет и только ли дело в месте его пребывания.

Андрей Никитин , издатель.

Уточню, когда будет этот переезд, точно не ясно: для того чтобы вернуть здание бывшего Крестовоздвиженского храма РПЦ, нужно найти место для планетария. Поговаривают о кинотеатре «Родина», но там пока располагается кукольный театр, новое здание которого еще не сдано.

У взрослых барнаульцев в памяти остался старый-добрый «звездный дом», где стоит удивительный прибор — проектор, созданный бог знает когда. По куполу разложены силуэты узнаваемых зданий города: облик, который соответствует, наверное, 80-м годам XX века. Зрители сидят в деревянных креслах, задрав голову к потолку, где мерцают звезды, диапроектор показывает картинки, крутится какой-нибудь фильм, а ведущий рассказывает о космосе.

А когда ты выходил из планетария, вокруг был буйно цветущий парк с аттракционами, лодочками и катамаранами, с лимонадом в колбах и мороженым в хрустящих стаканчиках…

В барнаульском парке культуры и отдыха Меланжевого комбината ( ныне парк «Изумрудный»). опубликовано Виталием Коньшиным на designall.ucoz.ru

Ностальгирующие взрослые иногда приводят на встречу со звездной сказкой детей, думая, что малыши так же воспримут это чудо, как ты лет 30−40−50 назад, когда не было ни компьютеров, ни мощных смартфонов, ни огромных плазменных панелей дома, ни долби-стерео или IMAX в кинотеатрах. В планетарии завели, говорят, даже какой-то новый прибор, но давайте скажем себе честно: ни он, ни тем более старое оборудование не дотягивают до того, чтобы соответствовать времени.

В месте ли тут дело? Я, в принципе, не против, чтобы планетарию оставили старый дом. Но выживет ли он с таким допотопным оборудованием? Тот уровень развития техники, который мы видим сейчас в своих квартирах и в кинотеатрах, — это ведь не предел. Что будет с теми же смартфонами через 5 или 10 лет? Чем сможет удивить будущих детей такой планетарий, каким мы его помним?

Храм ( планетарий) в парке «Изумрудный». letim-visoko.ru

Поэтому вопрос-то стоит не столько о месте, сколько о содержании. А если просто оставить такой планетарий в парке или выделить ему какие-нибудь большие апартаменты, ничего с содержанием не сделаешь. Чтобы планетарий остался чудом, это чудо необходимо модернизировать и переоснащать. И вот о чем петицию надо писать.

А так, что будет переезд, что не будет, проблему содержания это не решит.

Вот пишут, мол, как развивать в детях тягу к звездам, если в городе не будет планетария? Но ведь и так эта тяга не будет развиваться, если все оставить в том же состоянии, какое есть сегодня.

И если переезд неизбежен, то где тогда проект того, каким будет новый планетарий? Если такого проекта нет, то нет и разницы, где это архаичное заведение будет тихо загибаться. И еще неизвестно, что хуже — прозябать на старинном оборудовании в полуразрушенном парке, куда ходит все меньше народу, или с тем же оснащением въехать хоть во Дворец спорта и прозябать там. Вот о чем надо думать, я считаю. Не место красит планетарий.