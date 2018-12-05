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Культура
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Мнение редакции. Такой ли планетарий нам нужен?

В Барнауле общественность обсуждает идею передачи РПЦ здания планетария в парке «Изумрудный». Как только эту информацию обнародовали в местных СМИ и даже представили в федеральных изданиях, появилась петиция горожан, требующих оставить «звездный дом» на старом месте. А раз народ вдруг обратил внимание на планетарий, хочется поговорить о том, что, собственно, он из себя представляет и только ли дело в месте его пребывания.

Планетарий в Барнауле.
Планетарий в Барнауле.
Андрей Никитин, издатель.
Андрей Никитин, издатель.

Уточню, когда будет этот переезд, точно не ясно: для того чтобы вернуть здание бывшего Крестовоздвиженского храма РПЦ, нужно найти место для планетария. Поговаривают о кинотеатре «Родина», но там пока располагается кукольный театр, новое здание которого еще не сдано.

У взрослых барнаульцев в памяти остался старый-добрый «звездный дом», где стоит удивительный прибор — проектор, созданный бог знает когда. По куполу разложены силуэты узнаваемых зданий города: облик, который соответствует, наверное, 80-м годам XX века. Зрители сидят в деревянных креслах, задрав голову к потолку, где мерцают звезды, диапроектор показывает картинки, крутится какой-нибудь фильм, а ведущий рассказывает о космосе.

А когда ты выходил из планетария, вокруг был буйно цветущий парк с аттракционами, лодочками и катамаранами, с лимонадом в колбах и мороженым в хрустящих стаканчиках…

В барнаульском парке культуры и отдыха Меланжевого комбината (ныне парк &quot;Изумрудный&quot;).
В барнаульском парке культуры и отдыха Меланжевого комбината (ныне парк «Изумрудный»).
опубликовано Виталием Коньшиным на designall.ucoz.ru

Ностальгирующие взрослые иногда приводят на встречу со звездной сказкой детей, думая, что малыши так же воспримут это чудо, как ты лет 30−40−50 назад, когда не было ни компьютеров, ни мощных смартфонов, ни огромных плазменных панелей дома, ни долби-стерео или IMAX в кинотеатрах. В планетарии завели, говорят, даже какой-то новый прибор, но давайте скажем себе честно: ни он, ни тем более старое оборудование не дотягивают до того, чтобы соответствовать времени.

В месте ли тут дело? Я, в принципе, не против, чтобы планетарию оставили старый дом. Но выживет ли он с таким допотопным оборудованием? Тот уровень развития техники, который мы видим сейчас в своих квартирах и в кинотеатрах, — это ведь не предел. Что будет с теми же смартфонами через 5 или 10 лет? Чем сможет удивить будущих детей такой планетарий, каким мы его помним?

Храм (планетарий) в парке &quot;Изумрудный&quot;.
Храм (планетарий) в парке «Изумрудный».
letim-visoko.ru

Поэтому вопрос-то стоит не столько о месте, сколько о содержании. А если просто оставить такой планетарий в парке или выделить ему какие-нибудь большие апартаменты, ничего с содержанием не сделаешь. Чтобы планетарий остался чудом, это чудо необходимо модернизировать и переоснащать. И вот о чем петицию надо писать.

Мультимедийный проект: как устроен барнаульский планетарий
Жизнь

А так, что будет переезд, что не будет, проблему содержания это не решит.

Вот пишут, мол, как развивать в детях тягу к звездам, если в городе не будет планетария? Но ведь и так эта тяга не будет развиваться, если все оставить в том же состоянии, какое есть сегодня.

И если переезд неизбежен, то где тогда проект того, каким будет новый планетарий? Если такого проекта нет, то нет и разницы, где это архаичное заведение будет тихо загибаться. И еще неизвестно, что хуже — прозябать на старинном оборудовании в полуразрушенном парке, куда ходит все меньше народу, или с тем же оснащением въехать хоть во Дворец спорта и прозябать там. Вот о чем надо думать, я считаю. Не место красит планетарий.

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