31 марта
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Жизнь

Барнаульского подростка наказали за распространение нацистской символики. Но ее на фото не было

Комиссия по делам несовершеннолетних Индустриального района Барнаула вынесла предупреждение подростку за административное правонарушение из-за репоста во «ВКонтакте». Однако, по мнению родственников, никакой противоправной информации в записи не было.

Набор номера на смартфоне.
Набор номера на смартфоне.
Фото: Freepic, автор jannoon028.

15-летний житель Барнаула сделал во «ВКонтакте» репост записи в сообществе «Лентач», в которой обсуждался браслет главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — некоторые подписчики разглядели на его узоре свастику, однако оказалось, что из-за сжатия фото в свастику превратился незапрещенный скандинавский символ. Это выяснилось после публикации отдельной фотографии аксессуара, где стало понятно, что на снимке были славянские и скандинавские руны. Этой записью и поделился молодой человек.

Несмотря на то, что в посте говорилось о том, что на фото нет свастики, комиссия по делам несовершеннолетних посчитала иначе. Согласно постановлению, подросток совершил административное правонарушение по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацисткой символики или символики экстремистских организаций).

КДН во главе с Евгенией Перфильевой решила, что молодой барнаулец сделал репост записи из-за «подросткового нигилизма, непризнания традиционных духовных и культурных ценностей общества». В итоге, после отказа полиции в возбуждении административного дела, парню вынесли предупреждение — по закону к такой ответственности привлекать можно лишь лиц, достигших 16 лет.

Известно, что молодой человек находится с конца прошлого года на учете за «экстремистские» публикации. За них его несколько раз вызывали в полицию и в КДН.

Источники, знакомые с подростком, утверждают, что несмотря на то, что семья не согласна с его мнением, у молодого человека сформированы свои взгляды и убеждения, которые он может аргументировать. Однако в данном случае, возмущение родственников вызывает то, что никакого распространения запрещенной символики не было.

Ранее на жительницу Барнаула завели административное дело из-за того, что ее 15-летняя дочь приняла участие в акции против СВО.

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