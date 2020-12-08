Барнаульской больнице № 4 присвоят имя Николая Гуллы

Городской больнице № 4 Барнаула присвоят имя бывшего главного врача Николая Гуллы. С такой инициативой выступил коллектив медучреждения.

Ходатайство о присвоении имени поддержали в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Николай Гулла проработал в здравоохранении 44 года, начинал врачом-хирургом больницы скорой медицинской помощи Барнаула.

Городскую больницу № 4 (бывшая медсанчасть треста «Стройгаз») возглавлял в течение 36 лет, до 2018 года.

Он способствовал открытию краевого колопроктологического центра, межтерриториального центра трансплантации почки и гемодиализа, участвовал в создании бактериологической лаборатории.

По его инициативе открылся центр по лечению климактерических расстройств у женщин, городской андрологический центр для детей и подростков.

В 1989 году получил знак «Отличник здравоохранения», в 1993 году — почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2004 году — медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и другие награды.

В сентябре 2020 года в возрасте 71 года Николай Гулла ушел из жизни.

Вопрос о присвоении больнице его имени рассмотрят на предстоящей сессии АКЗС 17 декабря, сообщили в пресс-службе краевого парламента.