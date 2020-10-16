Артисты ансамбля «Алтай» сыграют спектакль в память о скончавшемся руководителе

18 октября в Барнауле на сцене концертного зала «Сибирь» ансамбль песни и танца Алтая покажет спектакль «Блуждающие звезды». Артисты сыграют его в память о своем руководителе, заслуженном работнике культуры РФ Александре Березикове, который скончался 10 октября. У него был коронавирус.

«Наш бессменный руководитель всегда учил нас в любой жизненной ситуации оставаться настоящими профессионалами. 18 октября мы выйдем на сцену с одним из наших любимых спектаклей „Блуждающие звёзды“. С любовью к своему зрителю и в память о нашем Александре Фёдоровиче», — отметили артисты ансамбля.

Спектакль «Блуждающие звезды» поставил балетмейстер Владимир Васильев по мотивам одноименного романа Шолом-Алейхема, сообщает министерство культуры. Его премьера состоялась в 2018 году.

Главные герои романа Шолом-Алейхема — современные Ромео и Джульетта. Любовь Рейзл (дочери бедняка-кантора) и Лейбла (сына провинциального богача) зародилась в небольшом селе в ранней юности. В тяге к искусству они бегут из родных мест со странствующим еврейским театром, но пути их расходятся.

После долгой разлуки, выросшие Лейбл и Рейзл, ставшие знаменитыми, встречаются. Но влюбленные не могут быть вместе, с грустью понимая, что слишком поздно встретились «блуждающие звезды».

Начало спектакля в 16:00. Цена билетов — 400−500 рублей.