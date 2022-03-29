29 марта
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Жизнь

Барнаульской пенсионерке мошенники-приумножатели на несколько месяцев усыпили бдительность

В Алтайском крае женщина в надежде заработать на «торговой платформе» лишилась крупной суммы денег, сообщает региональное МВД.

Пенсионерка.
Пенсионерка.
CC0

С жалобой в полицию обратилась 64-летняя жительница Барнаула, у которой неизвестные похитили 126 тыс. рублей.

«В сети нашла рекламу о доступном заработке на инвестициях на бирже. Перешла по указанной ссылке и ввела для регистрации персональные данные. Через некоторое время с ней связался неизвестный мужчина, представившийся куратором торговой брокерской платформы. Он убедил вносить денежные средства для осуществления торгов на бирже», — рассказали в ведомстве.

В течение нескольких месяцев женщина поддерживала связь со злоумышленниками, которые утверждали, что в дальнейшем все деньги будут приумножены в разы.

Женщина на различные банковские счета переводила свои накопления, а также взяла кредит.

В полиции возбудили дело по факту «мошенничества с причинением значительного ущерба». Жителей края вновь попросили проявлять бдительность и не отправлять деньги всем подряд.

«Зачастую мошенники являются тонкими психологами, они легко могут управлять эмоциями своих жертв, играя на их страхе упустить отличную возможность получить „легкие“ деньги и не предоставляя времени на раздумье. Употребляя в разговоре различные термины, названия существующих в реальности крупных компаний, злоумышленники усыпляют бдительность граждан, призывая отдать свои сбережения в руки киберпреступников», — подчеркнули в МВД.

Ранее другая жительница Алтая перевела мошенникам 1,6 млн рублей, начав с маленькой суммы, чтобы заработать денег на бирже.

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