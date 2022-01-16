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Жизнь

Жительница Алтая перевела мошенникам 1,6 млн рублей, начав с маленькой суммы

В Алтайском крае женщина решила заработать деньги на бирже и лишилась накоплений, сообщает региональное МВД.

Женщина говорит по телефону.
Женщина говорит по телефону.
СС0

С жалобой в полицию обратилась жительница Павловского района.

«Поступило предложение установить приложение биржи на мобильный телефон с целью дальнейшего заработка», — рассказали в ведомстве.

Для начала женщина перевела 15 тыс. рублей, потом еще 135 тысяч. В конечном итоге сумма составила более 1,6 млн рублей.

Потерпевшая отметила, что не до конца понимала схему заработка, поэтому мошенники легко смогли этим воспользоваться.

В МВД уточнили, что женщина не оформляла кредиты, а переводила деньги и подтверждала операции. Возбудили дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее мошенник «через холодильник» вышел на жительницу Барнаула и забрал почти 100 тыс. рублей.

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