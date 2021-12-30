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Жизнь

Мошенник «через холодильник» вышел на жительницу Барнаула и забрал почти 100 тыс. рублей

В Алтайском крае женщина лишилась денег во время продажи холодильника через сайт объявлений, сообщает региональное МВД.

Холодильник. Продукты.
Холодильник. Продукты.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 60-летняя жительница Барнаула, у которой неизвестные похитили 93,5 тыс. рублей.

«Разместила сообщение о продаже своего холодильника на сайте бесплатных объявлений. Через несколько дней ей позвонил неизвестный и сообщил, что приобретет товар», — рассказали в ведомстве.

После этого «покупатель» сообщил, что случайно перевел 95 тыс. рублей вместо 9,5 тыс. и попросил вернуть деньги.

Женщина не усомнилась в словах незнакомца и в одном из банкоматов перевела свои деньги на продиктованный счет.

Жительница Барнаула поняла, что стала жертвой мошенника, когда неизвестный передумал покупать холодильник и перестал выходить на связь.

Если афериста найдут, то ему грозит до 5 лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее житель Алтая продал мошеннику дачу за «минус 175 тысяч рублей».

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