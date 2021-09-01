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Жизнь

Житель Алтая продал мошеннику дачу за «минус 175 тысяч рублей»

В Алтайском крае мужчина при продаже дачи попался на уловки мошенника, о которых прекрасно знал, сообщает региональное МВД.

Дача. Забор. Кот.
Дача. Забор. Кот.
СС0

В полицию с жалобой на афериста обратился житель Локтевского района.

«Опубликовал объявление в интернете о продажи дачного участка. Позвонил неизвестный и сказал, что готов купить и сразу перечислить деньги», — рассказали в ведомстве.

Продавец под диктовку покупателя произвел несколько операций со своей картой.

Вскоре мужчине пришли сообщения на телефон о снятии денег — всего он потерял 175 тыс. рублей.

В МВД подчеркнули, что потерпевший знал о подобных случаях мошенничества, однако не думал, что такая ситуация может произойти с ним.

Ранее похожая история произошла с пенсионером — лишился 600 тыс. рублей, хотя тоже знал про аферистов.

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