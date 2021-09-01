Житель Алтая продал мошеннику дачу за «минус 175 тысяч рублей»

В полицию с жалобой на афериста обратился житель Локтевского района.
«Опубликовал объявление в интернете о продажи дачного участка. Позвонил неизвестный и сказал, что готов купить и сразу перечислить деньги», — рассказали в ведомстве.
Продавец под диктовку покупателя произвел несколько операций со своей картой.
Вскоре мужчине пришли сообщения на телефон о снятии денег — всего он потерял 175 тыс. рублей.
В МВД подчеркнули, что потерпевший знал о подобных случаях мошенничества, однако не думал, что такая ситуация может произойти с ним.
Ранее похожая история произошла с пенсионером — лишился 600 тыс. рублей, хотя тоже знал про аферистов.