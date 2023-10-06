Барнаульскую активистку Марию Пономаренко отправили в ШИЗО за плохое поведение

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пономаренко почувствовала себя нехорошо. У нее был обморок, а затем она прилегла отдохнуть. Медпомощь ей якобы не оказали, а за нарушение распорядка отправили в изолятор.
В региональном УФСИН это опровергли, сообщив, что Пономаренко отправили в ШИЗО из-за плохого поведения и скандалов.
В некоторых источниках говорилось, что в колонии у осужденной нет теплой одежды, всюду грязь и антисанитария. С этим в УФСИН тоже не согласились.
"В ходе проверок колонии санитарной службой МСЧ-22 ФСИН России нарушений выявлено не было", – добавили в учреждении.
Ранее Пономаренко заявляла, что ее избили врачи в бийском СИЗО-2.
Почитать о деле Марии Пономаренко можно в нашем материале.