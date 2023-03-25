Барнаульская активистка Мария Пономаренко заявила, что ее избили медики в СИЗО

Мария Пономаренко заявила, что ее избили врачи психиатрической бригады в бийской СИЗО-2. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник.

Как рассказали в источнике, у Пономаренко случился нервный срыв, ей вызвали врачей психиатрической бригады.

По словам женщины, медики обращались с ней грубо. Ее «швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали», а после и вовсе «кинули на пол» в карету скорой по дороге в больницу. Там ее держали трое суток, «не обеспечив какого-либо лечения».

«Били, пока выволакивали (волокли — не вели, а именно так) в скорую, били по спине, груди, животу, голове, швыряли о ступени», — вспоминает Пономаренко.

Напомним, 44-летняя Марию Пономаренко получила шесть лет лишения свободы за распространение фейков об СВО.

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