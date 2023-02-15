Кто такая Мария Пономаренко, которую осудили на шесть лет

Барнаульскую активистку и бывшую журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам лишения свободы по делу о распространении фейков. Altapress.ru рассказывает, что известно о Пономаренко и ее активисткой деятельности.

Первая известность

44-летняя Мария Пономаренко работала на портале RusNews и вела собственный Telegram-канал.

По информации «Толка», официально Пономаренко была безработной, у нее на иждивении — двое несовершеннолетних детей. Она сообщила изданию, что ее не принимают работодатели из-за ее политических убеждений.

Журналистка не раз устраивала протестные акции. Так в 2021 году в день Конституции 12 декабря она устроила одиночный пикет и вышла с плакатом «Россия, просыпайся». За это ее оштрафовали на 75 тыс. рублей.

В 2020 году ее оштрафовали за ролик в TikTok с критикой президента РФ. В период пандемии она выступала против масок — считала, что заставлять людей носить их незаконно, а сами маски вредны для здоровья. Хотя сама надевала это средство защиты — если это требовалось.

Дело о фейках

В 2022 году Мария Пономаренко опубликовала в своем Telegram-канале пост, якобы российские Воздушно-космические силы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Министерство обороны РФ эту информацию опровергло.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Распространение недостоверных сведений об армии РФ по мотивам политической ненависти»).

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

Арест

В апреле 2022 года Марию Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Коммерсантъ», суд постановил водворить ее в СИЗО. Затем журналистку этапировали в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела.

В ноябре этого же года Пономаренко выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест.

Однако в начале 2023 года бывшая журналистка снова оказалась под арестом, так как вышла из дома — что было запрещено — и пришла ночью в отдел полиции. По ее словам, она пришла за помощью в полицию, так как в квартире была неблагоприятная обстановка из-за бывшего мужа.

Лишение свободы

Гособвинитель потребовал для Марии Пономаренко девять лет лишения свободы. Он также предложил запретить ей на пять лет публичную деятельность в интернете.

15 февраля 2023 года барнаульский суд огласил приговор и осудил Марию Пономаренко на шесть лет лишения свободы.

Суд СС0

Состояние Пономаренко

Daily.ru сообщает, что у Марии Пономаренко ухудшилось психическое состояние из-за нахождения в камере с заклеенными окнами около двух месяцев. У нее клаустрофобия.

По информации издания, в начале сентября журналистка разбила окно в камере из-за усугубившегося истерического расстройства личности. После этого адвокат Дмитрий Шитов попросил перевести Пономаренко на домашний арест.