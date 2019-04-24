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Жизнь

Барнаульскую «Ленту» наказали 100-тысячным штрафом за СМС

Сеть гипермаркетов «Лента» выплатит 100 тысяч штрафа за недостоверную рекламу о размере скидок, сообщили в УФАС по Алтайскому краю. Ранее антимонопольщики признали рекламную рассылку ненадлежащей.

Лента.
Лента.
Анна Зайкова

Жительница Барнаула обратилась в УФАС, когда обнаружила, что скидку 40% на шампунь, обещанную в СМС, ей не предоставили. Женщина получила лишь скидку по карте постоянного покупателя.

В УФАС решили, что спорная реклама нарушает требования п.4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Согласно этому пункту, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Ранее «Лента» объясняла причины этой ситуации техническими проблемами.

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