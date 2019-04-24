Барнаульскую «Ленту» наказали 100-тысячным штрафом за СМС

Жительница Барнаула обратилась в УФАС, когда обнаружила, что скидку 40% на шампунь, обещанную в СМС, ей не предоставили. Женщина получила лишь скидку по карте постоянного покупателя.
В УФАС решили, что спорная реклама нарушает требования п.4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». Согласно этому пункту, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.
Ранее «Лента» объясняла причины этой ситуации техническими проблемами.