Барнаульца, ограбившего микрофинансовую организацию на 27 тысяч, посадили на 2 года

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию, пишет « КП на Алтае ».

Напомним, 29 июня мужчина пришел в офис компании «Money day», расположенный по улице Антона Петрова, 170-в. Там он достал большой нож и заставил кассира выдать ему 27 тыс. рублей.

Получив деньги нападавший сказал, что не собирался убивать работницу МФО, а также разрешил вызвать охрану. После он покинул офис.

Ранее мужчина неоднократно обращался в эту организацию, но получал отказ. Один раз ему одобрили кредит на 11 тыс. рублей, но он не оплачивал его.



Как отмечает издание, барнаулец имеет проблемы с психикой после травмы головы, которую получил в аварии. Он состоит на учете в Алтайской краевой психиатрической клинике.

Обвиняемого признали вменяемым. За совершенное преступление его осудили на 2 года в колонии общего режима.