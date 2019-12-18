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Жизнь

Барнаульца, ограбившего микрофинансовую организацию на 27 тысяч, посадили на 2 года

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию, пишет «КП на Алтае».

Разбойное нападение на микрокредитную организацию в Барнауле.
Разбойное нападение на микрокредитную организацию в Барнауле.
"Инцидент. Барнаул"

Напомним, 29 июня мужчина пришел в офис компании «Money day», расположенный по улице Антона Петрова, 170-в. Там он достал большой нож и заставил кассира выдать ему 27 тыс. рублей.

Получив деньги нападавший сказал, что не собирался убивать работницу МФО, а также разрешил вызвать охрану. После он покинул офис.

Ранее мужчина неоднократно обращался в эту организацию, но получал отказ. Один раз ему одобрили кредит на 11 тыс. рублей, но он не оплачивал его.

Как отмечает издание, барнаулец имеет проблемы с психикой после травмы головы, которую получил в аварии. Он состоит на учете в Алтайской краевой психиатрической клинике.

Обвиняемого признали вменяемым. За совершенное преступление его осудили на 2 года в колонии общего режима.

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