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11 сентября
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Жизнь

Барнаульца оштрафовали за «экстремистский» пост об обещаниях «Единой России»

Суо оштрафовал барнаульца Олега Григорьева на 1 тысячу рублей за публикацию в 2011 году во «ВКонтакте» видео про обещания «Единой России», сообщает «МБХ медиа».

В суде.
В суде.
altapress.ru

Мужчину признали виновным в распространении экстремистских материалов.

«Фактическую вину, что видео было в видеозаписях признаю, но цели распространить не было. По факту узнал, что запрещено уже после вызова в ФСБ», — рассказал Григорьев.

Григорьев отметил, что не считает себя политическим активистом. Мужчина известен в Барнауле как организатор концертов. Ранее он представлял здесь новосибирские агентства «Сибирские гастроли» и «Ягода», сегодня развивает собственное агентство «БОРЩ promo».

В июне жительницу Республики Алтай Аржану Рыкову оштрафовали за распространение в соцсетях текста о буддистах. Ее признали виновной в возбуждении ненависти, а также унижении достоинства по признакам отношения к религии и назначили штраф в 10 тысяч рублей.

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