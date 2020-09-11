Барнаульца ожидает суд за развращение 11-летней девочки

30-летнего жителя Барнаула обвиняют по двум статьям — «насильственные действия сексуального характера» и «изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями».
Такие обвинения мужчина заработал после переписок с не достигшим четырнадцатилетнего возраста ребенком.
«Летом 2017 года обвиняемый, зарегистрированный в одной из популярных социальных сетей интернета, познакомился с 11-летней жительницей Томской области», — рассказали в ведомстве.
Мужчина пересылал ребенку порнографические фотографии, а также вел с девочкой разговоры на различные сексуальные темы.
Барнаулец полностью признал свою вину, уголовное дело направили в суд. О сроке наказания говорить сложно, однако по одному из обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщали про жителя Бийска, который через тюремные стены умудрился развратить шесть маленьких девочек.