Барнаульцам ко Дню России предложили разукрасить окна так, чтобы патриотизм видели издалека

В администрации напомнили, что в преддверии празднования Дня России — 12 июня — в стране стартовал флешмоб #ОкнаРоссии. Барнаульцам предлагают присоединиться к незаурядному мероприятию.

Для участия необходимо украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, семье и своей малой Родине.

«Рисунки можно делать с помощью красок, наклеек, трафаретов — так, чтобы их было видно с улицы», — отметили в мэрии.

Также предлагают нарисовать на окне контуры сердца. Далее необходимо сфотографировать улицу через сердце и выложить фото в соцсетях с хэштегами акции (#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия). Будет идеально, если фото дополнят рассказы о городе, поселке, улице, дворе и т.п.

В мэрии подчеркнули, что до 12 июня горожанам предлагают присоединиться к нескольким тематическим всероссийским акциям.

В этом можно поучаствовать в онлайн-формате

В рамках акции «Исполни гимн России» от участников на электронный адрес luiza. bb@mail.ru принимают видеозаписи исполнения гимна России. Из лучших смонтируют видеозапись гимна, которую разместят на страницах социальных сетей управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Участие в молодежном челлендже «Передача флага» предполагает создание видеоряда с передачей флага России от одного человека другому. Запись нужно разместить на своих страницах в социальных сетях с хештегами #МойТриколор22, #Барнаул.

Челлендж «РусскиеРифмы» проводят в рамках онлайн-флешмоба. Участники записывают видео, на которых они читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, и выкладывают его в социальные сети с хэштегом #РусскиеРифмы, передав эстафету трем друзьям.

В челлендже «Раскрась футболку» участникам предлагают разрисовать футболку в бело-сине-красные цвета или сделать на ней тематический рисунок. Нужно снять мини-видео или два фото в формате «было-стало», выслать их организаторам на электронный адрес elena-pozhidaeva@list.ru и разместить в соцсетях с хештегами #КраскиРоссии22, #Барнаул. Авторы лучших работ получат памятные подарки.

Игра «Сочиним, играя» проводится по типу игры «Буриме». Участникам нужно сочинить стихотворения патриотической направленности ко Дню России из предложенных восьми пар рифмованных слов. Анонс и пары слов разместят на официальных страницах соцсетей Краевого дворца молодежи. Получившиеся стихи нужно выслать организаторам на электронный адрес lukianchikov997@yandex.ru. Лучшие разместят в соцсетях. Голосование на определение победителя запустят в группе Краевого дворца молодежи во «ВКонтакте». Победитель получит приз.

С 5 июня стартовал флешмоб «ОкнаРоссии».

С 8 по 12 июня в рамках акции «МояРоссия22» жителям Барнаула предлагают выложить фото достопримечательности, личности или события, которые ассоциируются со своей малой родиной. Фото нужно сопроводить кратким описанием и разместить в соцсетях с хэштегами #МояРоссия22, #Барнаул. Среди участников определят 10 победителей, фото которых нанесут на интерактивную карту Алтайского края, размещенную на официальных сайтах.

С 9 по 12 июня пройдет акция «Гражданский экзамен». На сайте гражданскийэкзамен. рф проведут тест, приуроченный ко Дню России. В составе теста будет 50 вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, важных для россиян. По итогу участники получат электронный именной сертификат о прохождении «гражданского экзамена».

В праздничный день, 12 июня, барнаульцев приглашают принять участие во Всероссийской акции «Добро в России». В рамках акции предлагают стать тайным доброжелателем и поздравить соседей с Днем России, отправив анонимное поздравление. Это может быть открытка с символами России и поздравлениями с праздником или же символический подарок. Акция не подразумевает прямого контакта между людьми: передавать следует через почтовые ящики.

Поздравительные открытки планируют также распространять среди пожилых граждан в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе».