Про печенегов с половцами: топ-6 лучших лекций об истории Руси

У Христа за пазухой: русские сироты под присмотром государства
Историк Майя Лавринович — о том, как российское государство и общество учились заботиться о сиротах, больных и бедняках.
Курс состоит из пяти лекций. В них рассказывается о том, как власть заметила сирот, когда появились первые детдома и дома престарелых и как в них жили люди.
История русской культуры: Древняя и Московская Русь
В первом блоке курса рассказывается как Рюриковичи от призванных варягов стали правящей династией, как Древний Новгород стал республикой, как зародилась древнерусская литература и какое место занимала Русь между Западом и кочевниками.
Во втором блоке историки объясняют, как сформировалось самодержавие, расцвела иконопись, произошел главный церковный раскол и что переняли наши предки у татар.
Генеалогия русского патриотизма
Михаил Кром — о том, как любили отечество в Древней Руси, как личное чувство стало государственным и когда появились слова «родина», «отечество» и «патриот».
Рождение, любовь и смерть русских князей
Историк Федор Успенский рассказывает о домонгольской Руси и ее месте в средневековом мире.
Слушатели узнают много интересных фактах: например, как выбирали имена князьям, как женились и разводились Рюриковичи и как русские женихи брали в жены половецких девушек.
Краткая история татар
Небольшие лекции о самих татарах и их культуре. Из них можно узнать, откуда они появились, как зародилась Золотая орда, почему и как была построена Казань и какое место занимали татары между Западом и Востоком.
История православной культуры
Как возникло и разделилось на конфессии христианство, почему именно православие появилось на Руси, как оно пережило иго и оказалось за рубежом — всю историю религии от зарождения до наших дней рассказывают эксперты.