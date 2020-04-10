Про печенегов с половцами: топ-6 лучших лекций об истории Руси

Радио образовательного портала «Арзамас» по промокоду «Карантин» откры л доступ ко всем своим курсам до 16 апреля. Altapress.ru собрал на сервисе пять самых интересных лекций об истории Руси, которые можно послушать бесплатно.

У Христа за пазухой: русские сироты под присмотром государства

Историк Майя Лавринович — о том, как российское государство и общество учились заботиться о сиротах, больных и бедняках.

Курс состоит из пяти лекций. В них рассказывается о том, как власть заметила сирот, когда появились первые детдома и дома престарелых и как в них жили люди.

История русской культуры: Древняя и Московская Русь

В первом блоке курса рассказывается как Рюриковичи от призванных варягов стали правящей династией, как Древний Новгород стал республикой, как зародилась древнерусская литература и какое место занимала Русь между Западом и кочевниками.

Картина Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами» wikipedia.org

Во втором блоке историки объясняют, как сформировалось самодержавие, расцвела иконопись, произошел главный церковный раскол и что переняли наши предки у татар.

Генеалогия русского патриотизма

Михаил Кром — о том, как любили отечество в Древней Руси, как личное чувство стало государственным и когда появились слова «родина», «отечество» и «патриот».

Рождение , любовь и смерть русских князей

Историк Федор Успенский рассказывает о домонгольской Руси и ее месте в средневековом мире.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» kinopoisk.ru

Слушатели узнают много интересных фактах: например, как выбирали имена князьям, как женились и разводились Рюриковичи и как русские женихи брали в жены половецких девушек.

Краткая история татар

Небольшие лекции о самих татарах и их культуре. Из них можно узнать, откуда они появились, как зародилась Золотая орда, почему и как была построена Казань и какое место занимали татары между Западом и Востоком.

История православной культуры

Как возникло и разделилось на конфессии христианство, почему именно православие появилось на Руси, как оно пережило иго и оказалось за рубежом — всю историю религии от зарождения до наших дней рассказывают эксперты.