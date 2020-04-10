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Про печенегов с половцами: топ-6 лучших лекций об истории Руси

Радио образовательного портала «Арзамас» по промокоду «Карантин» открыл доступ ко всем своим курсам до 16 апреля. Altapress.ru собрал на сервисе пять самых интересных лекций об истории Руси, которые можно послушать бесплатно.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года
Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года
wikipedia.org

У Христа за пазухой: русские сироты под присмотром государства

Историк Майя Лавринович — о том, как российское государство и общество учились заботиться о сиротах, больных и бедняках.

Курс состоит из пяти лекций. В них рассказывается о том, как власть заметила сирот, когда появились первые детдома и дома престарелых и как в них жили люди.

История русской культуры: Древняя и Московская Русь

В первом блоке курса рассказывается как Рюриковичи от призванных варягов стали правящей династией, как Древний Новгород стал республикой, как зародилась древнерусская литература и какое место занимала Русь между Западом и кочевниками.

Картина Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами»
Картина Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами»
wikipedia.org

Во втором блоке историки объясняют, как сформировалось самодержавие, расцвела иконопись, произошел главный церковный раскол и что переняли наши предки у татар.

Генеалогия русского патриотизма

Михаил Кром — о том, как любили отечество в Древней Руси, как личное чувство стало государственным и когда появились слова «родина», «отечество» и «патриот».

Рождение, любовь и смерть русских князей

Историк Федор Успенский рассказывает о домонгольской Руси и ее месте в средневековом мире.

Фильм &quot;Иван Васильевич меняет профессию&quot;
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
kinopoisk.ru

Слушатели узнают много интересных фактах: например, как выбирали имена князьям, как женились и разводились Рюриковичи и как русские женихи брали в жены половецких девушек.

Краткая история татар

Небольшие лекции о самих татарах и их культуре. Из них можно узнать, откуда они появились, как зародилась Золотая орда, почему и как была построена Казань и какое место занимали татары между Западом и Востоком.

История православной культуры

Как возникло и разделилось на конфессии христианство, почему именно православие появилось на Руси, как оно пережило иго и оказалось за рубежом — всю историю религии от зарождения до наших дней рассказывают эксперты.

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