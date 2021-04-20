Барнаульцам компенсируют часть затрат на детские лагеря. Чем больше детей, тем меньше платить

В 2021 году будут работать семь муниципальных лагерей: «Соснячок», «Дружных», «Медвежонок», «Спутник — 2», «Маяк», «Парус» и «Звездный». Продолжительность смен составит 14 дней.
«Стоимость путевки в муниципальные лагеря составляет 19600 рублей. Всем родителям предусмотрена компенсация в размере 6300 рублей из краевого бюджета, дополнительно сотрудникам краевых государственных учреждений — в размере 4350 рублей, сотрудникам органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы — в размере 4200 рублей», — рассказали в комитете по образованию.
Многодетным семьям, направившим на отдых троих и более детей, предусмотрена компенсация на первых двух — по 6300 рублей на каждого, на третьего и каждого последующего — 18500 рублей.
Деньги родители на руки не получат, а оплатят путевку с минусом компенсации.
Помимо загородных лагерей будут работать 87 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и учреждений допобразования. Предполагается, что их посетят более 20 тыс. детей.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в строительство алтайского «Артека» могут вложить казенные деньги.