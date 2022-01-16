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Жизнь

Барнаульцам напомнили о возможности погибнуть из-за сорвавшихся с крыш глыб льда

Мэрия Барнаула предупредила жителей города о возможном сходе снега с крыш в связи с потеплением до плюсовых температур.

Сосулька на доме № 137 по улице Юрина.
Сосулька на доме № 137 по улице Юрина.
Михаил Хаустов

17 января по прогнозам синоптиков температура окружающего воздуха может достигнуть плюсовых отметок.

«Кровли, особенно ветхие, могут не выдержать, деформироваться или обрушиться под сильной тяжестью снега. Кроме того, снежные массы и глыбы льда могут сорваться с крыш — чаще всего это происходит во время оттепели и температурных колебаниях», — предупредили в мэрии.

В алтайском МЧС призвали представителей управляющих компаний и руководителей всех форм собственности организовать сброс снега с крыш домов и зданий.

«В оперативном порядке устранить снежные навесы, наледи и сосульки. Не сброшенный снег может обернуться чрезвычайными происшествиями», — отметили в ведомстве.

Особое внимание необходимо обратить на крыши легких сооружений (беседок, веранд), не рассчитанных на большую нагрузку.

Ранее в Барнауле на ребенка рухнула глыба льда, скатившаяся с крыши дома.

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