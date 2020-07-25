Барнаульцам под окна из канализации «течет ручей, бежит ручей», который пахнет и ничей

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » жильцы нескольких домов рассказали про «вонючий ручей», с которым люди остались, как говорится, один на один.

«Не знаем уже, куда обратиться. Между домами № 21, № 5 и № 9 по улице Рылеева в течение двух месяцев течет центральная канализация прямо под окна, она и пахнет», — пожаловались местные жители.

По словам недовольных «ручейком», они уже обращались в администрацию Железнодорожного района и Роспотребнадзор, однако «толку нет».

«Приезжает водоканал, пробивает канализацию, на следующий день ее снова забивает и она течет», — отметили жильцы домов.

Они также подчеркнули со ссылкой на администрацию, что данная канализация якобы ни у кого на балансе не состоит, а «ставить на баланс ее, похоже, не собираются».

Ранее жителям алтайского села посоветовали смириться со зловонной рекой из военной части.