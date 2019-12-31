Барнаульцам пообещали чистить дороги, пока они будут отмечать Новый год

«В новогоднюю ночь на линию выйдут 43 единицы спецтехники. Дорожники будут вывозить снег с проспекта Красноармейского. Днем 1 января на очистке проезжей части будут работать 32 снегоуборочные машины. В ночь с 1 на 2 января на снегоуборке задействуют 43 единицы спецтехники. В дневную смену 2 января работы продолжат 38 машин. В ночь со 2 на 3 января на линию выйдут 103 единицы техники», — сообщает мэрия.