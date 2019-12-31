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Жизнь

Барнаульцам пообещали чистить дороги, пока они будут отмечать Новый год

Администрация Барнаула уверяет, что на новогодних каникулах дорожная служба будет работать круглосуточно без выходных дней, включая ночь с 31 декабря на 1 января.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
Анна Зайкова

«В новогоднюю ночь на линию выйдут 43 единицы спецтехники. Дорожники будут вывозить снег с проспекта Красноармейского. Днем 1 января на очистке проезжей части будут работать 32 снегоуборочные машины. В ночь с 1 на 2 января на снегоуборке задействуют 43 единицы спецтехники. В дневную смену 2 января работы продолжат 38 машин. В ночь со 2 на 3 января на линию выйдут 103 единицы техники», — сообщает мэрия.

В последующие сутки и до 8 января запланирован выход 110 единиц спецтехники в смену. Кроме того, чистоту городских улиц в праздничные дни будут обеспечивать от 93 до 115 дорожных рабочих.

Днем 31 декабря на уборке дорог от снега задействовали 92 единицы техники.

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