Барнаульцам предлагают не выбрасывать елки, а сдать на переработку

Общественная организация «Мусора. Больше. Нет» после новогодних праздников проведет экологическую акцию по сбору новогодних деревьев.

Жителям краевой столицы предлагают не выбрасывать зеленые красавицы в мусорные контейнеры, а сдать их на переработку или на корм для животных.

Вторичное использование новогодних деревьев — очень распространенная в Европе практика. Приобщиться к ней барнаульцы смогут 18 января.

Пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам: