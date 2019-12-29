Барнаульцам предлагают не выбрасывать елки, а сдать на переработку

Жителям краевой столицы предлагают не выбрасывать зеленые красавицы в мусорные контейнеры, а сдать их на переработку или на корм для животных.
Вторичное использование новогодних деревьев — очень распространенная в Европе практика. Приобщиться к ней барнаульцы смогут 18 января.
Пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:
- пл. Октября (со стороны проспекта Калинина);
- сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (пр-т Красноармейский, 51а);
- площадь Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 53);
- жилой комплекс «Времена года» (пересечение ул. Взлетной и Ускова);
- площадь Народная (ул. Попова, 86);
- парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).