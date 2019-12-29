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Жизнь

Барнаульцам предлагают не выбрасывать елки, а сдать на переработку

Общественная организация «Мусора. Больше. Нет» после новогодних праздников проведет экологическую акцию по сбору новогодних деревьев.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин

Жителям краевой столицы предлагают не выбрасывать зеленые красавицы в мусорные контейнеры, а сдать их на переработку или на корм для животных.

Вторичное использование новогодних деревьев — очень распространенная в Европе практика. Приобщиться к ней барнаульцы смогут 18 января.

Пункты сбора новогодних елей будут работать в разных районах Барнаула. Деревья можно будет сдать с 11 до 13 часов по адресам:

  • пл. Октября (со стороны проспекта Калинина);
  • сквер у торгово-офисного центра «Гулливер парк» (пр-т Красноармейский, 51а);
  • площадь Адмирала Кузнецова (ул. Балтийская, 53);
  • жилой комплекс «Времена года» (пересечение ул. Взлетной и Ускова);
  • площадь Народная (ул. Попова, 86);
  • парковка торгово-развлекательного центра «Огни» (ул. Антона Петрова, 219б).
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