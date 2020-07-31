Барнаульцам предлагают за 800 рублей купить возможность хорошенько пробежать 21 километр

Мэрия Барнаула приглашает жителей города поучаствовать во всероссийском онлайн-забеге, участие в котором необходимо оплатить.

«Онлайн-забег — это вид участия в массовом забеге, при котором спортсмен может преодолеть выбранную дистанцию в любом месте и за любое время», — пояснили в администрации Барнаула.

Каждый желающий может принять участие после регистрации на сайте «Забег — онлайн». Для начала необходимо оплатить стартовый взнос — 800 рублей независимо от расстояния.

На выбор есть четыре дистанции — 1,5, 5, 10 и 21 км. Эти километры необходимо пробежать до 31 августа 2020 года — в удобное время суток, в удобном месте.

Третий полумарафон и праздник бега «Горный ЗаБег» Фото: Антон Сивов

«Зафиксировать результат при помощи спортивных часов или программы-трекера. Отправить результаты организатору виртуального события путем загрузки информации (скриншотов) с мобильного устройства или персонального компьютера в личный кабинет пользователя», — отметил организатор условия.

За пробежку положена награда — медаль финишера. Ее отправят в течение 20 дней после завершения соревнований — исключительно после проверки результатов.

Ранее россиянин пробежал 200 километров в поддержку девочки, на лечение которой собирают всем миром.