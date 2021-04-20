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Жизнь

Барнаульцам предложили «оставить свои пальчики» в полицейской базе данных

В мэрии Барнаула рассказали, зачем нужна дактилоскопическая регистрация, и предложили на всякий случай оставить в полиции свои отпечатки пальцев.

Отпечатки пальцев.
Отпечатки пальцев.
CC0

Барнаульцам напомнили, что закон о добровольной дактилоскопической регистрации в России действует на протяжении 20 лет.

«Однако граждане не спешат оставлять свои отпечатки пальцев в полицейской базе данных», — отметили власти.

Между тем, подчеркнули в мэрии, в современных условиях каждый человек, оставивший «свои пальчики», получает гарантии.

К примеру, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.

«Дактилоскопическая информация абсолютно конфиденциальна. Кроме того, государственная услуга абсолютно бесплатная, осуществляется на современном электронном оборудовании без использования краскового метода», — заверили в администрации.

Ранее барнаульский эксперт-криминалист рассказал altapress.ru про почерк преступника, а также поведал, что маленькая подпись может выдать о человеке.

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