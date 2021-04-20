Барнаульцам предложили «оставить свои пальчики» в полицейской базе данных

Барнаульцам напомнили, что закон о добровольной дактилоскопической регистрации в России действует на протяжении 20 лет.
«Однако граждане не спешат оставлять свои отпечатки пальцев в полицейской базе данных», — отметили власти.
Между тем, подчеркнули в мэрии, в современных условиях каждый человек, оставивший «свои пальчики», получает гарантии.
К примеру, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах.
«Дактилоскопическая информация абсолютно конфиденциальна. Кроме того, государственная услуга абсолютно бесплатная, осуществляется на современном электронном оборудовании без использования краскового метода», — заверили в администрации.
Ранее барнаульский эксперт-криминалист рассказал altapress.ru про почерк преступника, а также поведал, что маленькая подпись может выдать о человеке.