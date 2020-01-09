Барнаульцам предложили платить за посещение магазина «Под шпилем»

Журналист Вадим Алексеев обратил внимание на объявление, появившееся на двери магазина «Под шпилем». Посетителям предложили заплатить за вход 30 рублей, пишет «Комсомольская правда». Собственник магазина Константин Демьянов сообщил «ТОЛКу», что подобного распоряжения не давал, но рассматривал такую возможность.

Вадим Алексеев уточнил: когда он зашел в магазин, денег с него не спросили, а сам он не стал предлагать.

Кто повесил объявление, не известно. В магазине подтвердили, что он работает в обычном режиме, и зайти можно бесплатно.

Магазин «История интерьера», расположенный в здании на площади Октября, представляет антикварную мебель, предметы интерьера, сувениры. Люди часто приходят туда как в музей — посмотреть.

Справка

Дом «Под шпилем» считается символом Барнаула. Его построил в 1956 году «СтройГАЗ» по проекту московского архитектора Якова Додицы. На первом этаже располагался гастроном. В 2015 году помещения в доме «Под шпилем» приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле «Бахетле»). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата «История интерьера».