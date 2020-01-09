Барнаульцам предложили платить за посещение магазина «Под шпилем»

Вадим Алексеев уточнил: когда он зашел в магазин, денег с него не спросили, а сам он не стал предлагать.
Кто повесил объявление, не известно. В магазине подтвердили, что он работает в обычном режиме, и зайти можно бесплатно.
Магазин «История интерьера», расположенный в здании на площади Октября, представляет антикварную мебель, предметы интерьера, сувениры. Люди часто приходят туда как в музей — посмотреть.
Справка
Дом «Под шпилем» считается символом Барнаула. Его построил в 1956 году «СтройГАЗ» по проекту московского архитектора Якова Додицы. На первом этаже располагался гастроном. В 2015 году помещения в доме «Под шпилем» приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле «Бахетле»). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата «История интерьера».